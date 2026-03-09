В Евросоюзе цены на газ подскочили почти на 90% из-за ситуации в Иране

БРЮССЕЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Цены на природный газ подскочили почти на 90% в ЕС на фоне ситуации в Иране, цены на нефть выросли примерно на 40%, заявил на пресс-конференции еврокомиссар по вопросам реализации и упрощения законодательства Пьер Граменья.