"Срочно призвали". СМИ раскрыли, что началось в Европе из-за войны в Иране - РИА Новости, 09.03.2026
15:42 09.03.2026
https://ria.ru/20260309/evropa-2079525218.html
"Срочно призвали". СМИ раскрыли, что началось в Европе из-за войны в Иране
"Срочно призвали". СМИ раскрыли, что началось в Европе из-за войны в Иране - РИА Новости, 09.03.2026
"Срочно призвали". СМИ раскрыли, что началось в Европе из-за войны в Иране
Региональный медицинский центр Ландштуля, крупнейший американский госпиталь в Европе, готовят к приему большого количества раненых в связи с конфликтом в Иране, РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T15:42:00+03:00
2026-03-09T15:42:00+03:00
в мире
иран
ближний восток
сша
вооруженные силы сша
военная операция сша и израиля против ирана
иран
ближний восток
сша
в мире, иран, ближний восток, сша, вооруженные силы сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Ближний Восток, США, Вооруженные силы США, Военная операция США и Израиля против Ирана
"Срочно призвали". СМИ раскрыли, что началось в Европе из-за войны в Иране

MWM: главный военный госпиталь США в ФРГ готовят к приему большого числа раненых

© REUTERS / Nathan HowardЦеремония репатриации тел погибших американских военных в операции против Ирана на авиабазе Довер в штате Делавэр
Церемония репатриации тел погибших американских военных в операции против Ирана на авиабазе Довер в штате Делавэр - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© REUTERS / Nathan Howard
Церемония репатриации тел погибших американских военных в операции против Ирана на авиабазе Довер в штате Делавэр. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Региональный медицинский центр Ландштуля, крупнейший американский госпиталь в Европе, готовят к приему большого количества раненых в связи с конфликтом в Иране, пишет Military Watch Magazine.
«
"Также сообщают, что медицинский центр срочно призвал к сдаче крови, что свидетельствует о масштабной чрезвычайной ситуации", — говорится в публикации.
Отмечается, что госпиталь приостановил работу родильного отделения ради лечения пострадавших в ходе боевых действий на Ближнем Востоке.
Накануне Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило о гибели седьмого американского военнослужащего в ходе операции против Ирана. При этом седьмого марта иранское командование отчиталось о гибели более 200 военных при ударе по базе США Аль-Дафра в ОАЭ.
Вашингтон и Тель-Авив 28 февраля начали атаковать объекты на территории ИРИ, в том числе в Тегеране, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Исламская республика наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным базам США на Ближнем Востоке.
В миреИранБлижний ВостокСШАВооруженные силы СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
