"Срочно призвали". СМИ раскрыли, что началось в Европе из-за войны в Иране
"Срочно призвали". СМИ раскрыли, что началось в Европе из-за войны в Иране - РИА Новости, 09.03.2026
"Срочно призвали". СМИ раскрыли, что началось в Европе из-за войны в Иране
Региональный медицинский центр Ландштуля, крупнейший американский госпиталь в Европе, готовят к приему большого количества раненых в связи с конфликтом в Иране, РИА Новости, 09.03.2026
В мире, Иран, Ближний Восток, США, Вооруженные силы США, Военная операция США и Израиля против Ирана
MWM: главный военный госпиталь США в ФРГ готовят к приему большого числа раненых