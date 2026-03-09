Рейтинг@Mail.ru
В ЕК оценили запасы газа в хранилищах
14:44 09.03.2026
В ЕК оценили запасы газа в хранилищах
Уровень запасов газа в хранилищах ЕС может покрыть оставшуюся часть отопительного сезона, заявила в понедельник на брифинге представитель Еврокомиссии Ана Кайза РИА Новости, 09.03.2026
в мире, европа, ближний восток, евросоюз, еврокомиссия, brent, санкции в отношении россии
В мире, Европа, Ближний Восток, Евросоюз, Еврокомиссия, Brent, Санкции в отношении России
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Уровень запасов газа в хранилищах ЕС может покрыть оставшуюся часть отопительного сезона, заявила в понедельник на брифинге представитель Еврокомиссии Ана Кайза Итконен.
"Уровень запасов газа в хранилищах всё ещё достаточно высок, чтобы покрыть оставшуюся часть зимы, оставшуюся часть отопительного сезона", - сказала она.
Дмитриев задался вопросом, куда пойдет фон дер Ляйен из-за дорогой нефти
Вчера, 11:35
Итконен добавила, что поставки энергии в Европе остаются стабильными, несмотря на войну на Ближнем Востоке.
Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов понедельника подскакивают до максимальных с января 2023 года 800 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют подсчеты РИА Новости на основе данных лондонской биржи ICE.
Мировые цены на нефть в понедельник поднимались выше 119 долларов впервые с 17 июня 2022 года на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Однако затем они немного скорректировались. По состоянию на 14.18 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 13,32% - до 105,04 доллара за баррель.
Запрет на нефть и газа из России разрушит экономику Европы, заявил Сийярто
Вчера, 12:47
 
В миреЕвропаБлижний ВостокЕвросоюзЕврокомиссияBrentСанкции в отношении России
 
 
