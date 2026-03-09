Страны ЕС не задействовали свои нефтяные резервы, заявили в ЕК

БРЮССЕЛЬ, 9 мар - РИА Новости. Ни одна страна ЕС не задействовала свои стратегические нефтяные резервы из-за эскалации на Ближнем Востоке, сообщила в понедельник на брифинге представитель Еврокомиссии Ана Кайза Итконен.