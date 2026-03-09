ЕК призвала продолжать давление на Россию, несмотря на рост цен на нефть

Рейтинг@Mail.ru
23:42 09.03.2026 (обновлено: 23:43 09.03.2026)
в мире, россия, украина, иран, валдис домбровскис, владимир путин, пьер граменья, евросоюз, brent
В мире, Россия, Украина, Иран, Валдис Домбровскис, Владимир Путин, Пьер Граменья, Евросоюз, Brent
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Добыча нефти. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Еврокомиссар по экономики Валдис Домбровскис после встречи глав министерств финансов стран еврозоны призвал ЕС продолжать давление на РФ, несмотря на рост цен на газ на 90% и на нефть на 40% в ЕС.
Президент РФ Владимир Путин заявил 9 марта, что Россия готова работать и с европейцами в вопросе поставок нефти и газа, но нужны сигналы об их готовности. Ранее в понедельник еврокомиссар по вопросам реализации и упрощения законодательства Пьер Граменья сообщил, что цены на природный газ подскочили почти на 90% в ЕС из-за ситуации вокруг Ирана, цены на нефть выросли примерно на 40%.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
"Придется отступить": Иран загнал Европу в тупик
6 марта, 08:00
«
"При этом, хотя необходимо приложить все усилия для обеспечения безопасности поставок энергии и открытия Ормузского пролива, мы должны продолжать давление на Россию, чтобы не допустить пополнения её военного бюджета. В противном случае это подорвёт Украину, подорвёт поддержку ЕС Украине и, в конечном счёте, также подорвёт наших союзников, поскольку, как мы знаем, Россия играет в одной команде с Ираном", - сказал он.
Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов понедельника подскакивали до максимальных с января 2023 года 800 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют подсчеты РИА Новости на основе данных лондонской биржи ICE.
Мировые цены на нефть в понедельник поднимались выше 119 долларов впервые с 17 июня 2022 года на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Однако затем они немного скорректировались. По состоянию на 14.41 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 12,64% - до 104,41 доллара за баррель.
В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
В ЕК оценили запасы газа в хранилищах
Вчера, 14:44
 
