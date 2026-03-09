ЕК призвала продолжать давление на Россию, несмотря на рост цен на нефть

БРЮССЕЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Еврокомиссар по экономики Валдис Домбровскис после встречи глав министерств финансов стран еврозоны призвал ЕС продолжать давление на РФ, несмотря на рост цен на газ на 90% и на нефть на 40% в ЕС.