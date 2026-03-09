Рейтинг@Mail.ru
20:28 09.03.2026
В Чехии ужесточат условия перевозки товаров на Украину, пишут СМИ

ЧТК: Чехия ужесточит условия перевозок через границу с Украиной

© РИА Новости / Эдуард Эрбен | Перейти в медиабанкПрохожие на Карловом мосту в Праге
Прохожие на Карловом мосту в Праге - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© РИА Новости / Эдуард Эрбен
Перейти в медиабанк
Прохожие на Карловом мосту в Праге. Архивное фото
ПРАГА, 9 мар – РИА Новости. Власти Чехии в целях усиления борьбы с контрабандой ужесточат условия перевозки товаров на Украину и в обратном направлении, передает агентство ЧТК со ссылкой на заявление спикера палаты депутатов чешского парламента Томио Окамуры.
Чехию с Украины контрабандой ввозятся различные товары, в том числе военного назначения, включая и вооружение. Здесь действует огромное множество недобросовестных перевозчиков. Мы обнаружили, что многие из них даже не платят налоги. Между Чехией и Украиной регулярно передвигаются 2 миллиона человек. Здесь получился проходной двор, и мы совершенно не знаем, кто приезжает на территорию Чехии", - приводит агентство слова Окамуры, сказанные журналистам в понедельник после заседания правительства Чехии.
Правительство республики планирует ужесточить условия перевозок между Украиной и Чехией, пишет агентство со ссылкой на спикера.
Как отметил Окамура, у многих перевозчиков даже нет разрешения на регулярные переезды, и они обходят правила, организуя так называемые "туры с Украины".
С февраля 2022 года в республику прибыло около 0,5 миллиона украинских беженцев, это наибольшее количество среди всех стран Европы в пересчете на численность собственного населения. По данным МВД республики на конец февраля 2026 года, в стране проживает около 398 тысяч беженцев с Украины, имеющих в Чехии статус временной защиты. Каждый месяц в республику приезжают в среднем около 6 тысяч новых беженцев, а некоторые из прибывших ранее возвращаются домой или перебираются в другие страны Европы.
По словам Окамуры, правительство планирует также внести поправки в закон о проживании иностранцев в Чехии. Они должны быть представлены на рассмотрение кабмина в мае 2026 года.
"Мы также подготовим цифровизацию обязательной регистрации граждан, проживающих в Чешской Республике, в том числе граждан из стран Европейского союза", - добавил спикер.
