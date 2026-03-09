В Чехии ужесточат условия перевозки товаров на Украину, пишут СМИ

ПРАГА, 9 мар – РИА Новости. Власти Чехии в целях усиления борьбы с контрабандой ужесточат условия перевозки товаров на Украину и в обратном направлении, передает агентство Власти Чехии в целях усиления борьбы с контрабандой ужесточат условия перевозки товаров на Украину и в обратном направлении, передает агентство ЧТК со ссылкой на заявление спикера палаты депутатов чешского парламента Томио Окамуры.

"В Чехию Украины контрабандой ввозятся различные товары, в том числе военного назначения, включая и вооружение. Здесь действует огромное множество недобросовестных перевозчиков. Мы обнаружили, что многие из них даже не платят налоги. Между Чехией и Украиной регулярно передвигаются 2 миллиона человек. Здесь получился проходной двор, и мы совершенно не знаем, кто приезжает на территорию Чехии", - приводит агентство слова Окамуры , сказанные журналистам в понедельник после заседания правительства Чехии.

Правительство республики планирует ужесточить условия перевозок между Украиной и Чехией, пишет агентство со ссылкой на спикера.

Как отметил Окамура, у многих перевозчиков даже нет разрешения на регулярные переезды, и они обходят правила, организуя так называемые "туры с Украины".

С февраля 2022 года в республику прибыло около 0,5 миллиона украинских беженцев, это наибольшее количество среди всех стран Европы в пересчете на численность собственного населения. По данным МВД республики на конец февраля 2026 года, в стране проживает около 398 тысяч беженцев с Украины, имеющих в Чехии статус временной защиты. Каждый месяц в республику приезжают в среднем около 6 тысяч новых беженцев, а некоторые из прибывших ранее возвращаются домой или перебираются в другие страны Европы.

По словам Окамуры, правительство планирует также внести поправки в закон о проживании иностранцев в Чехии. Они должны быть представлены на рассмотрение кабмина в мае 2026 года.