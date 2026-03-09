ЕС призвал Израиль прекратить наземные операции в Ливане

БРЮССЕЛЬ, 9 мар – РИА Новости. ЕС призывает Израиль прекратить наземные операции, нарушающие суверенитет и территориальную целостность Ливана, заявил на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анвар аль-Ануни.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала 9 марта наземную операцию против движения " Хезболлах " на юге Ливана

« "Европейский союз призывает к немедленной деэскалации в Ливане и к двустороннему диалогу между Израилем и Ливаном с целью достижения соглашения по безопасности… Мы призываем "Хезболлах" немедленно разоружиться и прекратить все атаки против Израиля. Мы также призываем Израиль прекратить наземные операции, нарушающие суверенитет и территориальную целостность Ливана", - сказал он.

В ночь на 2 марта с территории Ливана в направлении Израиля выпустили несколько ракет, ответственность за это взяло на себя движение "Хезболлах". Армия Израиля в ответ начала наносить массированные удары по населенным пунктам в разных регионах страны, включая столицу.