ЕС призвал Израиль прекратить наземные операции в Ливане - РИА Новости, 09.03.2026
16:04 09.03.2026
ЕС призвал Израиль прекратить наземные операции в Ливане
в мире
израиль
ливан
брюссель
хезболла
евросоюз
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, израиль, ливан, брюссель, хезболла, евросоюз, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Ливан, Брюссель, Хезболла, Евросоюз, Военная операция США и Израиля против Ирана
© AP Photo / Virginia MayoФлаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 9 мар – РИА Новости. ЕС призывает Израиль прекратить наземные операции, нарушающие суверенитет и территориальную целостность Ливана, заявил на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анвар аль-Ануни.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала 9 марта наземную операцию против движения "Хезболлах" на юге Ливана.
Израильская авиация атаковала пункты гражданской обороны на юге Ливана
Вчера, 14:30
"Европейский союз призывает к немедленной деэскалации в Ливане и к двустороннему диалогу между Израилем и Ливаном с целью достижения соглашения по безопасности… Мы призываем "Хезболлах" немедленно разоружиться и прекратить все атаки против Израиля. Мы также призываем Израиль прекратить наземные операции, нарушающие суверенитет и территориальную целостность Ливана", - сказал он.
В ночь на 2 марта с территории Ливана в направлении Израиля выпустили несколько ракет, ответственность за это взяло на себя движение "Хезболлах". Армия Израиля в ответ начала наносить массированные удары по населенным пунктам в разных регионах страны, включая столицу.
Уже известно о сотнях погибших и пострадавших в результате этих обстрелов. На этом фоне сотни тысяч граждан начали покидать свои дома в поисках укрытия в более безопасных ливанских районах.
Франция запросила заседание Совбеза ООН из-за ситуации в Ливане
Вчера, 15:53
 
