Рейтинг@Mail.ru
ЕС придется вернуть поставки энергоносителей из России, заявил Дмитриев - РИА Новости, 09.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:49 09.03.2026
https://ria.ru/20260309/es-2079526836.html
ЕС придется вернуть поставки энергоносителей из России, заявил Дмитриев
ЕС придется вернуть поставки энергоносителей из России, заявил Дмитриев - РИА Новости, 09.03.2026
ЕС придется вернуть поставки энергоносителей из России, заявил Дмитриев
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T15:49:00+03:00
2026-03-09T15:49:00+03:00
россия
ближний восток
европа
кирилл дмитриев
евросоюз
российский фонд прямых инвестиций
brent
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151743/54/1517435490_0:0:2950:1659_1920x0_80_0_0_5ef0cb5573ff3b09c05e6be94faacfed.jpg
https://ria.ru/20260309/energonositeli-2079502456.html
россия
ближний восток
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151743/54/1517435490_8:0:2739:2048_1920x0_80_0_0_f375379f47ae02a9e99ddad3d0136661.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ближний восток, европа, кирилл дмитриев, евросоюз, российский фонд прямых инвестиций, brent, военная операция сша и израиля против ирана, в мире
Россия, Ближний Восток, Европа, Кирилл Дмитриев, Евросоюз, Российский фонд прямых инвестиций, Brent, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире
ЕС придется вернуть поставки энергоносителей из России, заявил Дмитриев

Дмитриев: ЕС скоро придется вернуть поставки энергоносителей из России

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев выразил мнение, что ЕС в скором времени придется вернуть поставки энергоносителей из России на фоне эскалации на Ближнем Востоке.
Так Дмитриев прокомментировал заявление министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Питера Сийярто о том, что ЕС должен немедленно отменить запрет на энергоносители из РФ во избежание роста цен в Европе из-за эскалации на Ближнем Востоке.
"Питер, ты, как всегда, прав. То, что ты предлагаешь, очень сложно, поскольку для этого бюрократам ЕС придется думать и понимать, как работают рынки, а самое сложное - признать свои стратегические ошибки и искупить их. И все же им придется сделать это очень скоро", - написал Дмитриев в соцсети X.
На открытии торгов в понедельник стоимость нефти Brent поднялась выше 119 долларов за баррель впервые с 17 июня 2022 года, днем рост скорректировался до 11% с 30%, при этом цена осталась выше психологической отметки в 100 долларов и почти в полтора раза выше к уровню закрытия февраля.
Стоимость газа в Европе в то же время открыла торги выше отметки в 800 долларов за тысячу кубометров впервые с 11 января 2023 года, днем цены скорректировались примерно до 726 долларов, что при этом почти вдвое выше к расчетной цене конца февраля.
В марте цены на энергоносители подскочили на фоне эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива и снижению добычи нефти некоторыми странами региона, среди которых Ирак и Кувейт.
Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
Сийярто о запрете ЕС на российские энергоносители - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Сийярто потребовал немедленно снять запрет ЕС на российские энергоносители
Вчера, 12:38
 
РоссияБлижний ВостокЕвропаКирилл ДмитриевЕвросоюзРоссийский фонд прямых инвестицийBrentВоенная операция США и Израиля против ИранаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала