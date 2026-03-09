ЕС придется вернуть поставки энергоносителей из России, заявил Дмитриев

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев выразил мнение, что ЕС в скором времени придется вернуть поставки энергоносителей из России на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

Стоимость газа в Европе в то же время открыла торги выше отметки в 800 долларов за тысячу кубометров впервые с 11 января 2023 года, днем цены скорректировались примерно до 726 долларов, что при этом почти вдвое выше к расчетной цене конца февраля.