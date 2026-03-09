Новый верховный лидер Ирана не находится под санкциями ЕС

БРЮССЕЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не находится под санкциями ЕС, заявил на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анвар аль-Ануни.
Совет экспертов Ирана ранее подтвердил, что Моджтаба Хаменеи, сын погибшего в результате ударов США и Израиля верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, избран новым руководителем исламской республики.
"Позвольте прояснить этот момент. Список санкций Европейского союза является публичным и доступен для всех. Моджтаба Хаменеи не находится под санкциями ЕС. Решения о любых новых мерах принимаются Советом ЕС единогласно всеми 27 государствами-членами", - ответил он на соответствующий вопрос.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.