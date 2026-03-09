Рейтинг@Mail.ru
Новый верховный лидер Ирана не находится под санкциями ЕС
14:58 09.03.2026
Новый верховный лидер Ирана не находится под санкциями ЕС
Новый верховный лидер Ирана не находится под санкциями ЕС - РИА Новости, 09.03.2026
Новый верховный лидер Ирана не находится под санкциями ЕС
Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не находится под санкциями ЕС, заявил на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы Евросоюза... РИА Новости, 09.03.2026
в мире, иран, сша, израиль, али хаменеи, евросоюз, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Али Хаменеи, Евросоюз, Военная операция США и Израиля против Ирана
Новый верховный лидер Ирана не находится под санкциями ЕС

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не находится под санкциями ЕС

© REUTERS / NurPhoto/Morteza NikoubazlМоджтаба Хаменеи
Моджтаба Хаменеи - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© REUTERS / NurPhoto/Morteza Nikoubazl
Моджтаба Хаменеи. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не находится под санкциями ЕС, заявил на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анвар аль-Ануни.
Совет экспертов Ирана ранее подтвердил, что Моджтаба Хаменеи, сын погибшего в результате ударов США и Израиля верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, избран новым руководителем исламской республики.
"Позвольте прояснить этот момент. Список санкций Европейского союза является публичным и доступен для всех. Моджтаба Хаменеи не находится под санкциями ЕС. Решения о любых новых мерах принимаются Советом ЕС единогласно всеми 27 государствами-членами", - ответил он на соответствующий вопрос.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Путин уверен, что новый верховный лидер Ирана с честью продолжит дело отца
