Вагенкнехт призвала возобновить поставки российской нефти в Германию

БЕРЛИН, 9 мар - РИА Новости. Лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт призвала к возобновлению поставок российской нефти в Германию на фоне событий на Ближнем Востоке и растущего экономического разрыва между западными и восточными германскими землями.

Газета Berliner Zeitung сообщила ранее со ссылкой на данные федерального статистического бюро ФРГ , что риск бедности в Восточной Германии вырос за последние пять лет до самого высокого уровня. Согласно данным микропереписи, в 2025 году этот показатель составил 17,3% — самый высокий с 2021 года.

"Учитывая также ситуацию на востоке (ФРГ - ред.), Германии необходимо снова импортировать российскую нефть через Шведт (город на северо-востоке Германии - ред.), чтобы сдержать цены на топливо и общую инфляцию", - написала Вагенкнехт в своем аккаунте в соцсети Х.

Говоря об экономическом разрыве между западом и востоком ФРГ, в частности по уровню доходов граждан, Вагенкнехт отметила, что он является неприемлемым.

"Если восточногерманские домохозяйства в среднем располагают почти на 6 тысяч евро в год меньше через 36 лет после воссоединения (ФРГ и ГДР - ред.), то такое неприемлемо", - заметила она.

По словам политика, экономическая ситуация в Германии усугубляется конфликтом на Ближнем Востоке , вызвавшем рост цен на топливо и как следствие инфляцию.

"Сейчас, после нарушения международного права в результате нападения на Иран , грозит новый энергетический шок, который может еще больше усугубить спад немецкой экономики", - указала она.