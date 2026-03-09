Рейтинг@Mail.ru
В Чехии осудили заявление Зеленского в адрес Орбана - РИА Новости, 09.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:04 09.03.2026
https://ria.ru/20260309/es--2079537228.html
В Чехии осудили заявление Зеленского в адрес Орбана
В Чехии осудили заявление Зеленского в адрес Орбана - РИА Новости, 09.03.2026
В Чехии осудили заявление Зеленского в адрес Орбана
Спикер палаты депутатов чешского парламента Томио Окамура осудил в понедельник заявление Владимира Зеленского в адрес премьера Венгрии Виктора Орбана, расценив... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T17:04:00+03:00
2026-03-09T17:04:00+03:00
в мире
венгрия
украина
словакия
томио окамура
владимир зеленский
виктор орбан
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070038337_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_b9c26d4469391ecde62f73f480adbd8c.jpg
https://ria.ru/20260307/ukraina-2079239649.html
венгрия
украина
словакия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070038337_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_f4b51f372ae2a021336a93ea4f8b0d6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, украина, словакия, томио окамура, владимир зеленский, виктор орбан, евросоюз, мирный план сша по украине
В мире, Венгрия, Украина, Словакия, Томио Окамура, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, Евросоюз, Мирный план США по Украине
В Чехии осудили заявление Зеленского в адрес Орбана

Спикер парламента Чехии Окамура осудил угрозы Зеленского в адрес Орбана

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПРАГА, 9 мап – РИА Новости. Спикер палаты депутатов чешского парламента Томио Окамура осудил в понедельник заявление Владимира Зеленского в адрес премьера Венгрии Виктора Орбана, расценив его как "угрозу ликвидацией", передает агентство ЧТК.
Зеленский ранее начал угрожать премьеру Венгрии встречей с украинскими военными из-за блокировки венгерской стороной очередного кредита ЕС для Украины.
"Необходимо четко и публично отвергнуть угрозы... Зеленского де-факто физическим насилием в адрес премьера Венгрии Орбана", - сказал Окамура.
Спикер также призвал ЕС дистанцироваться от поведения Зеленского.
"Мы не можем поддерживать человека, который физически угрожает ликвидацией премьеру государства - члена Европейского союза. Это абсолютно недопустимо", - добавил Окамура.
Как отмечает агентство ЧТК, напряженность между Украиной и Венгрией нарастает с конца января, когда прекратились поставки российской нефти в Словакию и Венгрию по трубопроводу "Дружба". Орбан обвинил Киев в блокировании возобновления работы трубопровода по политическим причинам. В ответ Будапешт блокирует предоставление Евросоюзом кредита Украине в размере 90 миллиардов евро.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Сийярто пошутил над бескультурьем Зеленского
7 марта, 16:31
 
В миреВенгрияУкраинаСловакияТомио ОкамураВладимир ЗеленскийВиктор ОрбанЕвросоюзМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала