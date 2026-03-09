В Чехии осудили заявление Зеленского в адрес Орбана

ПРАГА, 9 мап – РИА Новости. Спикер палаты депутатов чешского парламента Томио Окамура осудил в понедельник заявление Владимира Зеленского в адрес премьера Венгрии Виктора Орбана, расценив его как "угрозу ликвидацией", передает агентство ЧТК.
"Необходимо четко и публично отвергнуть угрозы... Зеленского де-факто физическим насилием в адрес премьера Венгрии Орбана", - сказал Окамура.
Спикер также призвал ЕС дистанцироваться от поведения Зеленского.
"Мы не можем поддерживать человека, который физически угрожает ликвидацией премьеру государства - члена Европейского союза. Это абсолютно недопустимо", - добавил Окамура.
Как отмечает агентство ЧТК, напряженность между Украиной и Венгрией нарастает с конца января, когда прекратились поставки российской нефти в Словакию и Венгрию по трубопроводу "Дружба". Орбан обвинил Киев в блокировании возобновления работы трубопровода по политическим причинам. В ответ Будапешт блокирует предоставление Евросоюзом кредита Украине в размере 90 миллиардов евро.
