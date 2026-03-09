Сийярто потребовал немедленно снять запрет ЕС на российские энергоносители

БУДАПЕШТ, 9 мар — РИА Новости. ЕС должен немедленно разрешить поставки российских нефти и газа, чтобы избежать резкого роста цен в странах объединения, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"Если Брюссель не снимет запрет, <...> если он не отменит санкции, это нанесет чрезвычайно глубокий удар по европейской экономике. С ростом стоимости энергоносителей растут и цены на все остальное", — сказал он в видеообращении в соцсети Facebook*.

По мнению Сийярто , это подорожание может достичь таких масштабов, что жители стран Старого Света столкнутся с небывалыми проблемами. Он также обратил внимание, что эскалация на Ближнем Востоке уже привела к дефициту нефти в Европе.

На минувшей неделе Владимир Путин напомнил, что через месяц начнут действовать первые запреты ЕС на закупку российского газа по краткосрочным соглашениям: с 25 апреля — для СПГ. Однако Москва может прекратить поставки уже сейчас и уйти на другие рынки, отметил президент.

Цены на энергоносители стали резко расти в начале минувшей недели. Сегодня биржевая стоимость голубого топлива в ЕС подскакивала до максимальных 800 долларов за тысячу кубометров с января 2023-го. А котировки нефти Brent достигали 118 долларов за баррель впервые за почти четыре года.

Это стало следствием конфликта на Ближнем Востоке: судоходство в Ормузском проливе , на который приходится около 20 процентов поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива , практически остановилось. Страховщики, в свою очередь, начали повышать премии и пересматривать свои обязательства.