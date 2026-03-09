Рейтинг@Mail.ru
Сийярто потребовал немедленно снять запрет ЕС на российские энергоносители - РИА Новости, 09.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:38 09.03.2026 (обновлено: 14:09 09.03.2026)
https://ria.ru/20260309/energonositeli-2079502456.html
Сийярто потребовал немедленно снять запрет ЕС на российские энергоносители
Сийярто потребовал немедленно снять запрет ЕС на российские энергоносители - РИА Новости, 09.03.2026
Сийярто потребовал немедленно снять запрет ЕС на российские энергоносители
ЕС должен немедленно разрешить поставки российских нефти и газа, чтобы избежать резкого роста цен в странах объединения, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T12:38:00+03:00
2026-03-09T14:09:00+03:00
в мире
россия
европа
ближний восток
петер сийярто
евросоюз
военная операция сша и израиля против ирана
венгрия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/09/2079512389_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_77c3790807e6d2de62a85f6844906be3.jpg
https://ria.ru/20260303/gaz-2078161048.html
https://ria.ru/20260309/dmitriev-2079494461.html
https://ria.ru/20260308/neft-2079294315.html
россия
европа
ближний восток
венгрия
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Сийярто о запрете ЕС на российские энергоносители
"Брюссель должен незамедлительно принять меры" Сийярто потребовал немедленно снять запрет ЕС на российские энергоносители, чтобы избежать резкого роста цен в странах объединения.
2026-03-09T12:38
true
PT0M17S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/09/2079512389_167:0:1607:1080_1920x0_80_0_0_b10ae3d4cf3e052a932bbc409036649d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, европа, ближний восток, петер сийярто, евросоюз, военная операция сша и израиля против ирана, венгрия, совет евросоюза, брюссель, владимир путин
В мире, Россия, Европа, Ближний Восток, Петер Сийярто, Евросоюз, Военная операция США и Израиля против Ирана, Венгрия, Совет Евросоюза, Брюссель, Владимир Путин
Сийярто потребовал немедленно снять запрет ЕС на российские энергоносители

Сийярто потребовал снять запрет ЕС на нефть и газ из РФ во избежание роста цен

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 9 мар — РИА Новости. ЕС должен немедленно разрешить поставки российских нефти и газа, чтобы избежать резкого роста цен в странах объединения, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Если Брюссель не снимет запрет, <...> если он не отменит санкции, это нанесет чрезвычайно глубокий удар по европейской экономике. С ростом стоимости энергоносителей растут и цены на все остальное", — сказал он в видеообращении в соцсети Facebook*.
Трубопровод для транспортировки газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Названо условие, при котором газ в Европе подорожает до тысячи долларов
3 марта, 12:47
По мнению Сийярто, это подорожание может достичь таких масштабов, что жители стран Старого Света столкнутся с небывалыми проблемами. Он также обратил внимание, что эскалация на Ближнем Востоке уже привела к дефициту нефти в Европе.
На минувшей неделе Владимир Путин напомнил, что через месяц начнут действовать первые запреты ЕС на закупку российского газа по краткосрочным соглашениям: с 25 апреля — для СПГ. Однако Москва может прекратить поставки уже сейчас и уйти на другие рынки, отметил президент.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Дмитриев задался вопросом, куда пойдет фон дер Ляйен из-за дорогой нефти
Вчера, 11:35
Цены на энергоносители стали резко расти в начале минувшей недели. Сегодня биржевая стоимость голубого топлива в ЕС подскакивала до максимальных 800 долларов за тысячу кубометров с января 2023-го. А котировки нефти Brent достигали 118 долларов за баррель впервые за почти четыре года.
Это стало следствием конфликта на Ближнем Востоке: судоходство в Ормузском проливе, на который приходится около 20 процентов поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива, практически остановилось. Страховщики, в свою очередь, начали повышать премии и пересматривать свои обязательства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Российская нефть спасает Индию и Китай
8 марта, 08:00
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
В миреРоссияЕвропаБлижний ВостокПетер СийяртоЕвросоюзВоенная операция США и Израиля против ИранаВенгрияСовет ЕвросоюзаБрюссельВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала