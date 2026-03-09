Политолог предположил приоритеты Ирана после избрания верховного лидера

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Противовоздушная оборона и усиление безопасности главы государства будут у Ирана в приоритете, считает председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин.

Бывший верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в первый же день военной операции США и Израиля — 28 февраля. В стране объявили 40-дневный траур.