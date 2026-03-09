Рейтинг@Mail.ru
13:54 09.03.2026 (обновлено: 14:46 09.03.2026)
Политолог предположил приоритеты Ирана после избрания верховного лидера
Политолог предположил приоритеты Ирана после избрания верховного лидера
в мире, иран, сша, израиль, али хаменеи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана
Политолог предположил приоритеты Ирана после избрания верховного лидера

Самонкин: ПВО и безопасность главы государства будут в приоритете у Ирана

Иранский флаг на площади Азади в Тегеране
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Противовоздушная оборона и усиление безопасности главы государства будут у Ирана в приоритете, считает председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин.
"Сейчас Иран полностью учитывает ошибки прошлого, и вполне возможно, что противовоздушная оборона и усиление безопасности главы государства будет у Ирана в приоритете... Мне кажется, что иранские спецслужбы и иранские военные ведомства сделают все, для того чтобы обеспечить безопасность нового лидера страны в таких непростых условиях", - сказал Самонкин порталу NEWS.ru.
Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Трамп прокомментировал избрание сына Хаменеи верховным лидером Ирана
Вчера, 10:52
Политолог также подчеркнул, что в исламском мире гибель лидера зачастую провоцирует ответные действия, а не приводит к переговорам, что и произошло после смерти аятоллы Али Хаменеи.
Ранее совет экспертов Ирана подтвердил, что Моджтаба Хаменеи, сын погибшего в результате ударов США и Израиля аятоллы Али Хаменеи, был избран новым верховным лидером исламской республики.
Бывший верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в первый же день военной операции США и Израиля — 28 февраля. В стране объявили 40-дневный траур.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
"Ужасающие потери". СМИ раскрыли, чем Иран поразил Трампа
Вчера, 10:23
 
В миреИранСШАИзраильАли ХаменеиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
