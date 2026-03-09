Экс-депутат гордумы Ижевска просит суд отпустить его из колонии

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Бывший депутат гордумы Ижевска Андрей Едигарев, осужденный за публичные призывы к терроризму, просит суд заменить ему неотбытый срок на более мягкий вид наказания, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Бывший депутат в 2022-2023 годах участвовал в работе признанного в РФ террористическим "Съезда народных депутатов" иноагента Ильи Пономарева *. В мае 2023 года Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил Едигарева за публичные призывы к терроризму в интернете (часть 2 статьи 205.2 УК).

"Лефортовский районный суд Москвы зарегистрировал заявление Едигарева о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания в соответствии со статьей 80 УК РФ (пункт 5 статьи 397 УПК РФ)", - указывается в данных суда.

Лефортовский суд Москвы 5 марта арестовал бывшего чиновника по новому уголовному делу о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества. Фабула дела пока не раскрывается.