Экс-депутат гордумы Ижевска просит суд отпустить его из колонии - РИА Новости, 09.03.2026
11:01 09.03.2026
Экс-депутат гордумы Ижевска просит суд отпустить его из колонии
Экс-депутат гордумы Ижевска просит суд отпустить его из колонии - РИА Новости, 09.03.2026
Экс-депутат гордумы Ижевска просит суд отпустить его из колонии
Бывший депутат гордумы Ижевска Андрей Едигарев, осужденный за публичные призывы к терроризму, просит суд заменить ему неотбытый срок на более мягкий вид... РИА Новости, 09.03.2026
происшествия
россия
москва
екатеринбург
илья пономарев
происшествия, россия, москва, екатеринбург, илья пономарев
Происшествия, Россия, Москва, Екатеринбург, Илья Пономарев
Экс-депутат гордумы Ижевска просит суд отпустить его из колонии

РИА Новости: экс-депутат Ижевска Едигарев хочет получить более мягкий срок

© РИА Новости / Илья Питалев Зал судебных заседаний
Зал судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Зал судебных заседаний. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Бывший депутат гордумы Ижевска Андрей Едигарев, осужденный за публичные призывы к терроризму, просит суд заменить ему неотбытый срок на более мягкий вид наказания, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Бывший депутат в 2022-2023 годах участвовал в работе признанного в РФ террористическим "Съезда народных депутатов" иноагента Ильи Пономарева*. В мае 2023 года Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил Едигарева за публичные призывы к терроризму в интернете (часть 2 статьи 205.2 УК).
"Лефортовский районный суд Москвы зарегистрировал заявление Едигарева о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания в соответствии со статьей 80 УК РФ (пункт 5 статьи 397 УПК РФ)", - указывается в данных суда.
Лефортовский суд Москвы 5 марта арестовал бывшего чиновника по новому уголовному делу о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества. Фабула дела пока не раскрывается.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ
Илья Пономарев* - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Пономарев* получил 12 лет за оправдание терроризма
9 декабря 2025, 04:28
 
