Экс-депутат гордумы Ижевска просит суд отпустить его из колонии

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Бывший депутат гордумы Ижевска Андрей Едигарев, осужденный за публичные призывы к терроризму, просит суд заменить ему неотбытый срок на более мягкий вид наказания, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Бывший депутат в 2022-2023 годах участвовал в работе признанного в РФ
террористическим "Съезда народных депутатов" иноагента Ильи Пономарева
*. В мае 2023 года Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге
приговорил Едигарева за публичные призывы к терроризму в интернете (часть 2 статьи 205.2 УК).
"Лефортовский районный суд Москвы
зарегистрировал заявление Едигарева о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания в соответствии со статьей 80 УК РФ (пункт 5 статьи 397 УПК РФ)", - указывается в данных суда.
Лефортовский суд Москвы 5 марта арестовал бывшего чиновника по новому уголовному делу о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества. Фабула дела пока не раскрывается.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ