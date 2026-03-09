Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: административное здание построят по АИП в Филимонковском районе
12:16 09.03.2026
Ефимов: административное здание построят по АИП в Филимонковском районе
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: административное здание построят по АИП в Филимонковском районе

Ефимов: здание для городских ведомств возведут по АИП в Филимонковском районе

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Административное здание для подразделений городских ведомств построят в рамках адресной инвестиционной программы в Филимонковском районе Москвы, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Здание возведут на участке в почти 2,6 гектара по адресу Квартал 40А, 1 на пересечении улицы Братьев Бромлей и шоссе Ракитки.
"В Филимонковском районе Новомосковского административного округа в планах построить административное здание, в котором разместятся подразделения столичных ведомств. Работы по строительству здания пройдут в рамках адресной инвестиционной программы. Благодаря новому объекту городские службы получат комфортные условия для работы, а жители – более удобный доступ к государственным и муниципальным услугам", – приводит слова Ефимова пресс-служба московского градкомплекса.
Как добавили в пресс-службе департамента градостроительной политики, неподалеку от будущего административного объекта появится также новое здание для районного отдела полиции.
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
