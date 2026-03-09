Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

Ефимов: административное здание построят по АИП в Филимонковском районе

МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Административное здание для подразделений городских ведомств построят в рамках адресной инвестиционной программы в Филимонковском районе Москвы, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Здание возведут на участке в почти 2,6 гектара по адресу Квартал 40А, 1 на пересечении улицы Братьев Бромлей и шоссе Ракитки.

"В Филимонковском районе Новомосковского административного округа в планах построить административное здание, в котором разместятся подразделения столичных ведомств. Работы по строительству здания пройдут в рамках адресной инвестиционной программы. Благодаря новому объекту городские службы получат комфортные условия для работы, а жители – более удобный доступ к государственным и муниципальным услугам", – приводит слова Ефимова пресс-служба московского градкомплекса.