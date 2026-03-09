Ефимов: восемь проектов КРТ одобрили в Москве в феврале

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. В Москве в феврале 2026 года одобрили восемь проектов комплексного развития территорий, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"В феврале в столице приняли восемь проектов комплексного развития территорий. В ходе их реализации в шести столичных округах реорганизуют свыше 46 гектаров земли. В совокупности на отведенных под редевелопмент участках построят более 480 тысяч квадратных метров недвижимости", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

В нем уточняется, что более 180 тысяч "квадратов" пришлось на новостройки, в том числе для реновации. Свыше 300 тысяч квадратных метров отведено под объекты общественно-деловой и производственной инфраструктуры. Три из восьми проектов реализуются на территориях бывших промзон "Прожектор", "Капотня" и "Варшавское шоссе". Это послужит их преображению в дальнейшем.