Ефимов: восемь проектов КРТ одобрили в Москве в феврале - РИА Новости, 09.03.2026
14:05 09.03.2026
Ефимов: восемь проектов КРТ одобрили в Москве в феврале
В Москве в феврале 2026 года одобрили восемь проектов комплексного развития территорий, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: восемь проектов КРТ одобрили в Москве в феврале

Ефимов: восемь проектов КРТ одобрили в Москве в феврале 2026 года

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. В Москве в феврале 2026 года одобрили восемь проектов комплексного развития территорий, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В феврале в столице приняли восемь проектов комплексного развития территорий. В ходе их реализации в шести столичных округах реорганизуют свыше 46 гектаров земли. В совокупности на отведенных под редевелопмент участках построят более 480 тысяч квадратных метров недвижимости", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В нем уточняется, что более 180 тысяч "квадратов" пришлось на новостройки, в том числе для реновации. Свыше 300 тысяч квадратных метров отведено под объекты общественно-деловой и производственной инфраструктуры. Три из восьми проектов реализуются на территориях бывших промзон "Прожектор", "Капотня" и "Варшавское шоссе". Это послужит их преображению в дальнейшем.
Новостройки для программы реновации по проектам КРТ, принятым в феврале, построят в районах Пресненский, Нагорный, Зябликово и Перово, их общая площадь составит более 44 тысяч квадратных метров, добавляется в пресс-релизе.
