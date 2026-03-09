https://ria.ru/20260309/dugina-2079500076.html
В Индонезии восхитились подвигом Дарьи Дугиной
В Индонезии восхитились подвигом Дарьи Дугиной - РИА Новости, 09.03.2026
В Индонезии восхитились подвигом Дарьи Дугиной
История российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной, погибшей в результате теракта в 2022 году, вызвала сильный отклик у посетителей выставки в Джакарте,... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T12:21:00+03:00
2026-03-09T12:21:00+03:00
2026-03-09T12:21:00+03:00
в мире
россия
джакарта
донецкая народная республика
дарья дугина
валентина терешкова
екатерина ii
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811430579_0:192:1280:912_1920x0_80_0_0_6a068201c87c2d9c3bd83d6d11824bb4.jpg
https://ria.ru/20260306/mezhdunarodnyy-zhenskiy-den-8-marta-2078996587.html
https://ria.ru/20260309/podarok-2079451235.html
россия
джакарта
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811430579_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_58fb99740e005e2ea26a274c4ca3571e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, джакарта, донецкая народная республика, дарья дугина, валентина терешкова, екатерина ii
В мире, Россия, Джакарта, Донецкая Народная Республика, Дарья Дугина, Валентина Терешкова, Екатерина II
В Индонезии восхитились подвигом Дарьи Дугиной
РИА Новости: история Дарьи Дугиной вызвала отклик на выставке в Джакарте
ДЖАКАРТА, 9 мар — РИА Новости. История российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной, погибшей в результате теракта в 2022 году, вызвала сильный отклик у посетителей выставки в Джакарте, посвящённой Международному женскому дню, передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятие прошло в здании Национальной библиотеки Индонезии
и было организовано Русским домом в Джакарте
в честь Международного женского дня.
В рамках художественной экспозиции гостям представили цитаты женщин, ставших символами силы, мужества и верности своему народу.
Особое внимание посетителей привлёк стенд с высказываниям Дарьи Дугиной
с цитатой "Русские пытаются отвоевать у смерти мирных жителей".
"История Дарьи Дугиной меня очень тронула. Это пример молодой женщины, которая смело отстаивала свои убеждения и служила своей стране. Такие судьбы вызывают уважение и вдохновляют", — рассказала РИА Новости одна из посетительниц выставки, студентка из Джакарты Аю Прамести.
Также на выставке были представлены высказывания других выдающихся россиянок — первой женщины-космонавта Валентины Терешковой
, императрицы Екатерины II
и Героя России Ольги Качуры
, известной под позывным "Корса", легендарного командира артиллерийского подразделения Донецкой Народной Республики
.
Поддержку мероприятию выразил Союз женщин ДНР, направивший обращение к участникам и поблагодарив индонезийских гостей за интерес к истории и подвигам российских женщин.
Дугина погибла 20 августа 2022 года в Подмосковье
в результате подрыва автомобиля. Российские власти назвали произошедшее терактом и возложили ответственность на украинские спецслужбы.
Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
, трагическая судьба Дугиной стала для миллионов людей символом беззаветного служения Родине, самоотверженности и верности своим идеалам. В России и далеко за ее пределами продолжают бережно хранить память о Дугиной и ее творческом наследии: крупными тиражами издаются ее книги, реализуются многочисленные инициативы и проекты.