В Индонезии восхитились подвигом Дарьи Дугиной

ДЖАКАРТА, 9 мар — РИА Новости. История российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной, погибшей в результате теракта в 2022 году, вызвала сильный отклик у посетителей выставки в Джакарте, посвящённой Международному женскому дню, передает корреспондент РИА Новости.

Мероприятие прошло в здании Национальной библиотеки Индонезии и было организовано Русским домом в Джакарте в честь Международного женского дня.

В рамках художественной экспозиции гостям представили цитаты женщин, ставших символами силы, мужества и верности своему народу.

Особое внимание посетителей привлёк стенд с высказываниям Дарьи Дугиной с цитатой "Русские пытаются отвоевать у смерти мирных жителей".

"История Дарьи Дугиной меня очень тронула. Это пример молодой женщины, которая смело отстаивала свои убеждения и служила своей стране. Такие судьбы вызывают уважение и вдохновляют", — рассказала РИА Новости одна из посетительниц выставки, студентка из Джакарты Аю Прамести.

Поддержку мероприятию выразил Союз женщин ДНР, направивший обращение к участникам и поблагодарив индонезийских гостей за интерес к истории и подвигам российских женщин.

Дугина погибла 20 августа 2022 года в Подмосковье в результате подрыва автомобиля. Российские власти назвали произошедшее терактом и возложили ответственность на украинские спецслужбы.