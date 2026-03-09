https://ria.ru/20260309/dtp-2079565066.html
Шесть человек попали в больницу после ДТП в Башкирии
Шесть человек попали в больницу после ДТП в Башкирии
Шесть человек госпитализированы с травмами в результате столкновения четырёх автомобилей в Башкирии, сообщает Госавтоинспекция по региону. РИА Новости, 09.03.2026
Шесть человек попали в больницу после ДТП с 4 автомобилями в Башкирии