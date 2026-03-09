Шесть человек попали в больницу после ДТП в Башкирии

УФА, 9 мар - РИА Новости. Шесть человек госпитализированы с травмами в результате столкновения четырёх автомобилей в Башкирии, сообщает Госавтоинспекция по региону.

"В результате ДТП два водителя, а также еще четверо пассажиров среди которых 17-летняя девочка с различными травмами госпитализированы в медицинское учреждение. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы", - говорится в сообщении.