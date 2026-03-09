Рейтинг@Mail.ru
Польша и Голландия призывают Украину найти прагматичное решение по "Дружбе" - РИА Новости, 09.03.2026
15:39 09.03.2026
Польша и Голландия призывают Украину найти прагматичное решение по "Дружбе"
Польша и Голландия призывают Украину найти прагматичное решение по "Дружбе" - РИА Новости, 09.03.2026
Польша и Голландия призывают Украину найти прагматичное решение по "Дружбе"
Премьер-министры Польши и Голландии Дональд Туск и Роб Йеттен призывают Владимира Зеленского найти прагматичное решение относительно прокачки российской нефти в РИА Новости, 09.03.2026
Польша и Голландия призывают Украину найти прагматичное решение по "Дружбе"

Туск и Йеттен призывают Зеленского найти прагматичное решение по "Дружбе"

Рабочие на платформе насосной станции трубопровода "Дружба". Архивное фото
ВАРШАВА, 9 мар - РИА Новости. Премьер-министры Польши и Голландии Дональд Туск и Роб Йеттен призывают Владимира Зеленского найти прагматичное решение относительно прокачки российской нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба".
Венгрия 18 февраля остановила поставки дизтоплива Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
"Я вчера говорил с Владимиром Зеленским о том, что очень важно найти прагматичное решение и гарантировать, что напряжение между Украиной и Венгрии будет снижено", - сказал Йеттен журналистам в Варшаве.
С ним согласился Туск. "Мы разделяем мнение о том, что нам нужно очень практическое решение. Я рассчитываю на то, что со стороны Украины найдется какой-либо способ, чтобы понизить напряженность. И речь идет как о словах, так и о действиях", - сказал он.
Рабочие на насосной станции трубопровода Дружба - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
