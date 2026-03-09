ВСУ атаковали автобус с детьми-спортсменами в Запорожской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар — РИА Новости. Украинские дроны ударили по автобусу с детьми в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

Пострадали три подростка 2011, 2012 и 2013 года рождения, а также их тренер. Всем раненым уже оказывается медицинская помощь в больнице.