ВСУ атаковали автобус с детьми-спортсменами в Запорожской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:03 09.03.2026 (обновлено: 23:37 09.03.2026)
https://ria.ru/20260309/dron-2079576069.html
ВСУ атаковали автобус с детьми-спортсменами в Запорожской области
ВСУ атаковали автобус с детьми-спортсменами в Запорожской области
ВСУ атаковали автобус с детьми-спортсменами в Запорожской области
Украинские дроны ударили по автобусу с детьми в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий. РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T23:03:00+03:00
2026-03-09T23:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
происшествия
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_0:120:3077:1851_1920x0_80_0_0_1b2a51c769debeafb373fa427bfeee18.jpg
https://ria.ru/20260309/spetsoperatsiya-2079460823.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
ВСУ атаковали автобус с детьми-спортсменами в Запорожской области

Дроны ВСУ атаковали автобус с детьми-спортсменами в Запорожской области

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар — РИА Новости. Украинские дроны ударили по автобусу с детьми в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"БПЛА противника совершили атаку по территории автозаправочной станции в Токмакском муниципальном округе. <...> Осколками поврежден автобус детской спортивной школы, в котором дети ехали с соревнований", — написал он на канале в МAX.
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А Солнцепек
ВС России уничтожили укрепленный опорный пункт ВСУ в Запорожской области
Вчера, 05:03
Пострадали три подростка 2011, 2012 и 2013 года рождения, а также их тренер. Всем раненым уже оказывается медицинская помощь в больнице.
Украинские боевики практически ежедневно обстреливают новые и приграничные регионы и бьют по гражданской инфраструктуре. ВС России в ответ наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
Запорожская область
Евгений Балицкий
Вооруженные силы Украины
Происшествия
Вооруженные силы РФ
 
 
