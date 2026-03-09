В Одессе сняли мемориальную доску в честь советского летчика Краснова

МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Власти Украины демонтировали в Одессе мемориальную доску в честь легендарного советского летчика, Героя Советского Союза Николая Краснова, сообщил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.
"В Одессе демонтировали мемориальную доску в честь легендарного советского летчика героя СССР Николая Федоровича Краснова", - написал Азаров в своем Telegram-канале.
Краснов в 1941 году принимал участие в обороне Одессы от нацистов. Он погиб в 1945 году в Венгрии. Похоронен в Одессе на Аллее Славы у памятника Неизвестному матросу.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали кампании по "декоммунизации" и "деколонизации", подразумевающие борьбу со всем, что связано с Советским Союзом и Россией. За это время было демонтировано множество памятников, переименованы улицы в населенных пунктах по всей стране. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял в этой связи, что Киев на протяжении многих лет проводит курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
