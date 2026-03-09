Рейтинг@Mail.ru
СМИ: неизвестная обстреляла дом певицы Рианны в Беверли-Хиллз
Шоубиз
 
07:02 09.03.2026
СМИ: неизвестная обстреляла дом певицы Рианны в Беверли-Хиллз
СМИ: неизвестная обстреляла дом певицы Рианны в Беверли-Хиллз

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Неизвестная женщина обстреляла из машины расположенный в Беверли-Хиллз дом американской певицы Рианны (настоящее имя Робин Рианна Фенти), когда она находилась внутри, пишет издание Los Angeles Times соссылкой на источник в полиции Лос-Анджелеса.
"В воскресенье женщина произвела несколько выстрелов в дом поп-звезды Рианны в Беверли-Хиллз, одна пуля попала в стену особняка... Поп-звезда находилась в доме", - пишет издание.
По заявлению источника, полиция отреагировала на вызов в 13.21 местного времени (23.21 мск). Полиция насчитала приблизительно десять выстрелов. Отмечается, что 30-летняя женщина стреляла из белой машины марки Tesla.
По данным газеты, сотрудники правопорядка взяли нападавшую под стражу.
Сообщается, что в результате нападения никто не пострадал. Издание не приводит информацию о мотивах нападавшей.
