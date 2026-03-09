https://ria.ru/20260309/dom-2079465496.html
СМИ: неизвестная обстреляла дом певицы Рианны в Беверли-Хиллз
Неизвестная женщина обстреляла из машины расположенный в Беверли-Хиллз дом американской певицы Рианны (настоящее имя Робин Рианна Фенти), когда она находилась... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T07:02:00+03:00
шоубиз
в мире
беверли-хиллз
лос-анджелес
рианна (робин фенти)
tesla motors
беверли-хиллз
лос-анджелес
в мире, беверли-хиллз, лос-анджелес, рианна (робин фенти), tesla motors
Шоубиз, В мире, Беверли-Хиллз, Лос-Анджелес, Рианна (Робин Фенти), Tesla motors
