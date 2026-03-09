https://ria.ru/20260309/dnr-2079569416.html
В ДНР сбили два украинских БПЛА
Два украинских БПЛА сбиты в небе над ДНР, сообщили в штабе обороны республики. РИА Новости, 09.03.2026
