В ДНР три человека пострадали при атаках украинских дронов
В ДНР три человека пострадали при атаках украинских дронов - РИА Новости, 09.03.2026
В ДНР три человека пострадали при атаках украинских дронов
Три мирных жителя ДНР пострадали в результате атак ударных БПЛА украинских войск, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 09.03.2026
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
денис пушилин
горловка
донецкая народная республика
донецк
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Денис Пушилин
В ДНР три человека пострадали при атаках украинских дронов
В ДНР 3 мирных жителя пострадали в результате атак ударных беспилотников ВСУ