В ДНР три человека пострадали при атаках украинских дронов - РИА Новости, 09.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:28 09.03.2026
В ДНР три человека пострадали при атаках украинских дронов
В ДНР три человека пострадали при атаках украинских дронов - РИА Новости, 09.03.2026
В ДНР три человека пострадали при атаках украинских дронов
Три мирных жителя ДНР пострадали в результате атак ударных БПЛА украинских войск, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 09.03.2026
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
денис пушилин
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецкая народная республика
донецк
горловка, донецкая народная республика, донецк, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Денис Пушилин
В ДНР три человека пострадали при атаках украинских дронов

В ДНР 3 мирных жителя пострадали в результате атак ударных беспилотников ВСУ

Машина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Три мирных жителя ДНР пострадали в результате атак ударных БПЛА украинских войск, сообщил глава региона Денис Пушилин.
«
"Три мирных жителя Республики пострадали из-за киевской агрессии", - написал Пушилин в Telegram-канале.
По его данным, в Ясиноватском муниципальном округе на автодороге Донецк - Горловка при атаке ударного БПЛА ВФУ (вооруженных формирований Украины) пострадал мужчина 1976 года рождения. Кроме того, в Горловке в результате атаки ударным БПЛА ВФУ пострадали женщина 1969 года рождения и мужчина 1986 года рождения.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Денис Пушилин
 
 
