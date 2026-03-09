Дмитриев рассказал, что нужно Европе для выживания

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что для выживания Европе необходимо диверсифицировать поставки энергоносителей.

Публикацию он сопроводил своими прошлогодними записями, в которых он предсказывал рост цен на нефть выше 100 долларов.