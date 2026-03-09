Рейтинг@Mail.ru
04:02 09.03.2026
Дмитриев рассказал, что нужно Европе для выживания
экономика, европа, россия, ближний восток, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, евросоюз, brent
Экономика, Европа, Россия, Ближний Восток, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, Евросоюз, Brent
Дмитриев рассказал, что нужно Европе для выживания

Дмитриев: Европе для выживания нужно диверсифицировать поставки энергоносителей

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Кирилл Дмитриев
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что для выживания Европе необходимо диверсифицировать поставки энергоносителей.
Глава РФПИ отметил в соцсети X, что энергетический кризис может иметь более глубокие последствия и оказаться более продолжительным, чем многие ожидают.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Дмитриев заявил, что с нефтью выше $100 голос России будет звучать громче
Вчера, 02:44
"Теперь, когда большинство бюрократов ЕС всё еще не осознают последствия, предсказываю, что стратегические ошибки из-за отказа от жизненно важной для выживания российской нефти будут полностью обнажены. Диверсифицируй, чтобы выжить", - написал Дмитриев на своей странице.
Публикацию он сопроводил своими прошлогодними записями, в которых он предсказывал рост цен на нефть выше 100 долларов.
Дмитриев также указал, что цена нефти за баррель может достичь более 200 долларов, если конфликт на Ближнем Востоке будет длительным.
Согласно данным торгов, после полуночи стоимость одного барреля марки Brent впервые с июля 2022 года превысила 110 долларов.
Ранее издание Wall Street Journal писало, что европейские политики обеспокоены, что в случае продолжительного закрытия Ормузского пролива Европе придется пересмотреть свою позицию относительно восстановления отношений с Россией в области энергоносителей.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
Дмитриев назвал причину деиндустриализации Германии
Дмитриев назвал причину деиндустриализации Германии
8 марта, 23:26
 
ЭкономикаЕвропаРоссияБлижний ВостокКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийЕвросоюзBrent
 
 
