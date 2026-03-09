МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что для выживания Европе необходимо диверсифицировать поставки энергоносителей.
Публикацию он сопроводил своими прошлогодними записями, в которых он предсказывал рост цен на нефть выше 100 долларов.
Дмитриев также указал, что цена нефти за баррель может достичь более 200 долларов, если конфликт на Ближнем Востоке будет длительным.
Согласно данным торгов, после полуночи стоимость одного барреля марки Brent впервые с июля 2022 года превысила 110 долларов.
Ранее издание Wall Street Journal писало, что европейские политики обеспокоены, что в случае продолжительного закрытия Ормузского пролива Европе придется пересмотреть свою позицию относительно восстановления отношений с Россией в области энергоносителей.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
