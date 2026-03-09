"Спас Град" рассказал о поисках троих детей в Звенигороде

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Поиски троих детей, пропавших в подмосковном Звенигороде, продолжались всю ночь, но найти их не удалось, сообщили РИА Новости в пресс-службе национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям по Москве и Московской области "Спас Град".