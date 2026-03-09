https://ria.ru/20260309/deti-2079476808.html
"Спас Град" рассказал о поисках троих детей в Звенигороде
"Спас Град" рассказал о поисках троих детей в Звенигороде
Поиски троих детей, пропавших в подмосковном Звенигороде, продолжались всю ночь, но найти их не удалось, сообщили РИА Новости в пресс-службе национального...
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Поиски троих детей, пропавших в подмосковном Звенигороде, продолжались всю ночь, но найти их не удалось, сообщили РИА Новости в пресс-службе национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям по Москве и Московской области "Спас Град".
"За ночь результатов ноль. Ни личных вещей, ни самих детей не найдено", - рассказали в пресс-службе.