"Спас Град" рассказал о поисках троих детей в Звенигороде
09:23 09.03.2026
"Спас Град" рассказал о поисках троих детей в Звенигороде
звенигород, происшествия
"Спас Град" рассказал о поисках троих детей в Звенигороде

© Фото : СПАС ГРАД Национального центра помощи по МО/ВКонтактеПоиск пропавших подростков в Звенигороде
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Поиски троих детей, пропавших в подмосковном Звенигороде, продолжались всю ночь, но найти их не удалось, сообщили РИА Новости в пресс-службе национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям по Москве и Московской области "Спас Град".
"За ночь результатов ноль. Ни личных вещей, ни самих детей не найдено", - рассказали в пресс-службе.
Пропавших в подмосковном Звенигороде подростков в последний раз видел рыбак
8 марта, 19:45
 
Звенигород
 
 
