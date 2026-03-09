https://ria.ru/20260309/deti-2079470046.html
В Стерлитамаке девять детей отравились парами хлора
В Стерлитамаке девять детей отравились парами хлора - РИА Новости, 09.03.2026
В Стерлитамаке девять детей отравились парами хлора
Девять детей отравились парами хлора после купания в бассейне в Стерлитамаке, сообщило региональное управление СК. РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T08:22:00+03:00
2026-03-09T08:22:00+03:00
2026-03-09T14:19:00+03:00
происшествия
стерлитамак
россия
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
стерлитамак
россия
В Стерлитамаке девять детей отравились парами хлора
В Стерлитамаке девять детей отравились парами хлора в бассейне