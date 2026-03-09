Рейтинг@Mail.ru
08:22 09.03.2026 (обновлено: 14:19 09.03.2026)
В Стерлитамаке девять детей отравились парами хлора
В Стерлитамаке девять детей отравились парами хлора

© Фото : Прокуратура Республики БашкортостанБассейн в Стерлитамаке, в котором дети отравились парами хлора
© Фото : Прокуратура Республики Башкортостан
Бассейн в Стерлитамаке, в котором дети отравились парами хлора
УФА, 9 мар — РИА Новости. Девять детей отравились парами хлора после купания в бассейне в Стерлитамаке, сообщило региональное управление СК.
Инцидент произошел накануне в сауне, куда несовершеннолетние пришли вместе с четырьмя взрослыми.
"В больницу обратились девять детей. Один ребенок оставлен в стационаре под наблюдением врачей, его состояние оценивается как стабильное. Остальные после оказания помощи отпущены домой", — заявили в ведомстве.
Специалисты Роспотребнадзора провели проверку и выявили превышения допустимых норм содержания хлора и хлороформа в бассейне, где произошло ЧП. Его работу временно приостановили.
Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
ПроисшествияСтерлитамакРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
