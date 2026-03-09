Рейтинг@Mail.ru
Катар продолжит добиваться деэскалации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 09.03.2026
01:22 09.03.2026
https://ria.ru/20260309/deeskalatsiya-2079452215.html
Катар продолжит добиваться деэскалации на Ближнем Востоке
Катар продолжит добиваться деэскалации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 09.03.2026
Катар продолжит добиваться деэскалации на Ближнем Востоке
Премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани заявил, что Доха продолжает добиваться деэскалации на Ближнем Востоке. РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T01:22:00+03:00
2026-03-09T01:22:00+03:00
в мире
иран
катар
ближний восток
али хаменеи
амир саид иравани
оон
военная операция сша и израиля против ирана
иран
катар
ближний восток
в мире, иран, катар, ближний восток, али хаменеи, амир саид иравани, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Катар, Ближний Восток, Али Хаменеи, Амир Саид Иравани, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
Катар продолжит добиваться деэскалации на Ближнем Востоке

Премьер Аль Тани: Катар продолжит добиваться деэскалации на Ближнем Востоке

© iStock.com / hasan zaidiВид на набережную Корниш в Дохе, Катар
Вид на набережную Корниш в Дохе, Катар - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© iStock.com / hasan zaidi
Вид на набережную Корниш в Дохе, Катар. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани заявил, что Доха продолжает добиваться деэскалации на Ближнем Востоке.
"Мы продолжаем добавиться деэскалации. Они (Иран - ред.) наши соседи, это наша участь", - заявил он в интервью телеканалу Sky News.
Последствия атаки в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
СМИ: США беспокоят удары Израиля по топливным хранилищам Ирана
Вчера, 00:06
Премьер Катара подчеркнул, что дипломатия остается единственным жизнеспособным способом для выхода из сложившегося кризиса. Аль Тани также отметил, что страна ясно дала понять, что не собирается участвовать в войнах против соседей.
"Все эти атаки на страны Персидского залива - мы никогда не ожидали такого от нашего соседа. Мы всегда старались поддерживать хорошие отношения с Ираном, но оправдания и предлоги, которые они используют, полностью неприемлемы", - добавил он.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта - 28 февраля - под удар попала школа для девочек на юге Ирана, также был убит и верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи человек.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Киселев назвал неспособность США защитить ОАЭ, Катар и Бахрейн шокирующей
8 марта, 17:32
 
