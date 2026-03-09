Актер из игры Halo потребовал от Белого дома удалить его голос из видео

На прошлой неделе голливудский актер и режиссер Бен Стиллер также раскритиковал Белый дом за использование отрывка из его фильма "Солдаты неудачи" в аналогичном видеоролике.

"Эй, Белый дом, пожалуйста, удалите отрывок из фильма "Солдаты неудачи". Мы никогда не давали вам разрешения и не заинтересованы в участии в вашей пропагандистской машине. Война - это не кино", - так Стиллер прокомментировал публикацию Белого дома в соцсети Х.