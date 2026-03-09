Рейтинг@Mail.ru
Актер из игры Halo потребовал от Белого дома удалить его голос из видео - РИА Новости, 09.03.2026
13:09 09.03.2026
Актер из игры Halo потребовал от Белого дома удалить его голос из видео
Актер из игры Halo потребовал от Белого дома удалить его голос из видео - РИА Новости, 09.03.2026
Актер из игры Halo потребовал от Белого дома удалить его голос из видео
Актер озвучивания популярной серии видеоигр Halo Стив Даунс потребовал от Белого дома удалить видео, прославляющее американских военных в рамках конфликта на... РИА Новости, 09.03.2026
в мире, сша, ближний восток, иран, tiktok
В мире, США, Ближний Восток, Иран, TikTok
Актер из игры Halo потребовал от Белого дома удалить его голос из видео

Daily Beast: актер озвучки потребовал от Белого дома удалить видео с его голосом

Здание Капитолия и Белого дома в Вашингтоне
Здание Капитолия и Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© РИА Новости / Игорь Наймушин
Здание Капитолия и Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Актер озвучивания популярной серии видеоигр Halo Стив Даунс потребовал от Белого дома удалить видео, прославляющее американских военных в рамках конфликта на Ближнем Востоке, в котором фигурирует его персонаж и голос, пишет издание Daily Beast со ссылкой на заявление артиста.
"Актер озвучивания из популярной серии видеоигр Halo потребовал удалить свой голос из видеоролика администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа, размещенного в социальных сетях и пропагандирующего войну с Ираном", - пишет издание.
Скриншот публикации в официальном аккаунте Белого дома в Х - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Белый дом стилизовал видео с ударами по Ирану под кадры из GTA
6 марта, 20:26
6 марта, 20:26
В частности, голос Даунса, произносящий фирменную фразу персонажа Мастера Чифа "Я заканчиваю эту битву", прозвучал в видеоролике Белого дома под названием "Справедливость по-американски", который был опубликован 6 марта в соцсети TikTok. Актер заявил, что не давал разрешения и не одобряет использование его голоса в подобной "военной порнографии".
На прошлой неделе голливудский актер и режиссер Бен Стиллер также раскритиковал Белый дом за использование отрывка из его фильма "Солдаты неудачи" в аналогичном видеоролике.
"Эй, Белый дом, пожалуйста, удалите отрывок из фильма "Солдаты неудачи". Мы никогда не давали вам разрешения и не заинтересованы в участии в вашей пропагандистской машине. Война - это не кино", - так Стиллер прокомментировал публикацию Белого дома в соцсети Х.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство.
Вид на территорию Белого дома после снегопада в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Белый дом проиллюстрировал удары по Ирану кадрами из Call of Duty
5 марта, 04:41
5 марта, 04:41
 
