В Ярославле возбудили дело после массовой драки в ТЦ
23:26 09.03.2026
В Ярославле возбудили дело после массовой драки в ТЦ
СУСК по Ярославской области возбудило уголовное дело о хулиганстве после массовой драки в торговом центре в Ярославле, полиция проводит проверку. РИА Новости, 09.03.2026
происшествия, ярославская область, ярославль, россия
Происшествия, Ярославская область, Ярославль, Россия
В Ярославле возбудили дело после массовой драки в ТЦ

В Ярославле возбудили уголовное дело после массовой драки в ТЦ

© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 9 мар - РИА Новости. СУСК по Ярославской области возбудило уголовное дело о хулиганстве после массовой драки в торговом центре в Ярославле, полиция проводит проверку.
В соцсетях и СМИ появились видео массовой драки на фудкорте в торговом центре "Аура" в Ярославле, крупнейшем ТЦ города. В драке участвуют молодые люди. Очевидцы публикуют также фото лежащих людей, утверждая, что есть раненые.
"В настоящее время сотрудники полиции устанавливают участников инцидента, проводится проверка", - заявили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Ярославской области.
В СУСК по Ярославской области сообщили РИА Новости, что тоже занимаются инцидентом.
"Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство - ред.). Устанавливаются все участники и обстоятельства произошедшего", - рассказали в следственном управлении.
ПроисшествияЯрославская областьЯрославльРоссия
 
 
