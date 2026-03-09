В Ярославле возбудили дело после массовой драки в ТЦ

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 мар - РИА Новости. СУСК по Ярославской области возбудило уголовное дело о хулиганстве после массовой драки в торговом центре в Ярославле, полиция проводит проверку.
В соцсетях и СМИ появились видео массовой драки на фудкорте в торговом центре "Аура" в Ярославле, крупнейшем ТЦ города. В драке участвуют молодые люди. Очевидцы публикуют также фото лежащих людей, утверждая, что есть раненые.
"В настоящее время сотрудники полиции устанавливают участников инцидента, проводится проверка", - заявили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Ярославской области.
В СУСК по Ярославской области сообщили РИА Новости, что тоже занимаются инцидентом.
"Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство - ред.). Устанавливаются все участники и обстоятельства произошедшего", - рассказали в следственном управлении.
