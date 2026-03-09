В Севастополе энергетики устраняют аварию на ЛЭП

В "Севастопольэнерго" сообщили, что в технологическое нарушение произошло в сетях 110кВ ООО "Севастопольэнерго". По состоянию на 20.50 мск нарушено электроснабжение потребителей частично района Камышовой бухты и Фиолента, ведутся работы по восстановлению электроэнергии.