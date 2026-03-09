Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе энергетики устраняют аварию на ЛЭП
21:44 09.03.2026
В Севастополе энергетики устраняют аварию на ЛЭП
В Севастополе энергетики устраняют аварию на ЛЭП
Энергетики восстанавливают энергоснабжение части Севастополя, нарушенное из-за аварии на высоковольтной ЛЭП, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 09.03.2026
происшествия
севастополь
михаил развожаев
севастопольэнерго
севастополь
происшествия, севастополь, михаил развожаев, севастопольэнерго
Происшествия, Севастополь, Михаил Развожаев, Севастопольэнерго
В Севастополе энергетики устраняют аварию на ЛЭП

Развожаев: в Севастополе энергетики устраняют аварию на ЛЭП

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости. Энергетики восстанавливают энергоснабжение части Севастополя, нарушенное из-за аварии на высоковольтной ЛЭП, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"На воздушной линии 110 кВ произошло отгорание шлейфа. Из-за этого сейчас нет электроэнергии у части потребителей в районе Фиолента и Камышовой бухты. "Севастопольэнерго" проводит аварийно-восстановительные работы", - написал Развожаев в своем канале в Мах.
В "Севастопольэнерго" сообщили, что в технологическое нарушение произошло в сетях 110кВ ООО "Севастопольэнерго". По состоянию на 20.50 мск нарушено электроснабжение потребителей частично района Камышовой бухты и Фиолента, ведутся работы по восстановлению электроэнергии.
ПроисшествияСевастопольМихаил РазвожаевСевастопольэнерго
 
 
