В Севастополе энергетики устраняют аварию на ЛЭП
В Севастополе энергетики устраняют аварию на ЛЭП
Энергетики восстанавливают энергоснабжение части Севастополя, нарушенное из-за аварии на высоковольтной ЛЭП, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 09.03.2026
происшествия
севастополь
михаил развожаев
севастопольэнерго
севастополь
Происшествия, Севастополь, Михаил Развожаев, Севастопольэнерго
В Севастополе энергетики устраняют аварию на ЛЭП
Развожаев: в Севастополе энергетики устраняют аварию на ЛЭП