Умерла легендарная летчица Галина Смагина
Скончалась легендарная летчица, первая женщина-командир лайнера Ту-134 Галина Смагина, сообщила пресс-служба общественной организации "Пермское землячество". РИА Новости, 09.03.2026
ПЕРМЬ, 9 мар - РИА Новости. Скончалась легендарная летчица, первая женщина-командир лайнера Ту-134 Галина Смагина, сообщила пресс-служба общественной организации "Пермское землячество".
"С прискорбием сообщаем о том, что ушла из жизни Галина Олеговна Смагина. Галина Смагина – почетный гражданин Перми
, первая женщина-командир лайнера Ту-13
4, лауреат Строгановской премии 2012 года в номинации за "Честь и достоинство". Также была награждена орденом Трудового Красного Знамени", - указано на странице общественной организации "Пермское землячество" в соцсети "ВКонтакте
" в понедельник.
Смагина родилась в 1942 году в Молотове (такое название с 1940 по 1957 годы носила Пермь). Смагина окончила местный авиационный техникум, Калужскую центральную объединенную школу лётчиков-инструкторов. Работала на самолетах ЯК-40, Ил-
62 и на Ту-134. На этом типе самолета она стала командиром экипажа, впервые в истории гражданской авиации СССР
. Смагина преподавала в Пермском авиатехникуме и руководила его музеем.
"Пермское землячество" - общественная организация, которая вручает Строгановскую премию, организует и проводит встречи земляков, реализует культурные и благотворительные проекты.