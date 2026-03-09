Рейтинг@Mail.ru
Умерла легендарная летчица Галина Смагина
18:25 09.03.2026
Умерла легендарная летчица Галина Смагина
Умерла легендарная летчица Галина Смагина
Скончалась легендарная летчица, первая женщина-командир лайнера Ту-134 Галина Смагина, сообщила пресс-служба общественной организации "Пермское землячество". РИА Новости, 09.03.2026
пермь, ссср, ту-134, ил-62, происшествия
Пермь, СССР, Ту-134, Ил-62, Происшествия
Умерла легендарная летчица Галина Смагина

Умерла первая женщина-командир экипажа Ту-134 Галина Смагина

ПЕРМЬ, 9 мар - РИА Новости. Скончалась легендарная летчица, первая женщина-командир лайнера Ту-134 Галина Смагина, сообщила пресс-служба общественной организации "Пермское землячество".
"С прискорбием сообщаем о том, что ушла из жизни Галина Олеговна Смагина. Галина Смагина – почетный гражданин Перми, первая женщина-командир лайнера Ту-134, лауреат Строгановской премии 2012 года в номинации за "Честь и достоинство". Также была награждена орденом Трудового Красного Знамени", - указано на странице общественной организации "Пермское землячество" в соцсети "ВКонтакте" в понедельник.
Смагина родилась в 1942 году в Молотове (такое название с 1940 по 1957 годы носила Пермь). Смагина окончила местный авиационный техникум, Калужскую центральную объединенную школу лётчиков-инструкторов. Работала на самолетах ЯК-40, Ил-62 и на Ту-134. На этом типе самолета она стала командиром экипажа, впервые в истории гражданской авиации СССР. Смагина преподавала в Пермском авиатехникуме и руководила его музеем.
"Пермское землячество" - общественная организация, которая вручает Строгановскую премию, организует и проводит встречи земляков, реализует культурные и благотворительные проекты.
 
ПермьСССРТу-134Ил-62Происшествия
 
 
