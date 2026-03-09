Лихачев: часть российского персонала продолжает работу на АЭС "Бушер"

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Часть российского персонала сейчас задействована в обслуживании оборудования на площадке строительства новых энергоблоков иранской АЭС "Бушер", основные работы там временно приостановлены, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
По понятным причинам основные строительные работы на площадке временно приостановлены, отметил глава "Росатома".
"В то же время часть персонала задействована в обслуживании и поддержании в рабочем состоянии оборудования, а также в завершении тех работ, которые не могут быть остановлены в моменте", - добавил Лихачев.
Хотя строительство новых блоков АЭС "Бушер" временно приостановлено, этот проект останется в приоритетах "Росатома", подчеркивал Лихачев ранее.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.