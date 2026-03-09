Рейтинг@Mail.ru
Лихачев: часть российского персонала продолжает работу на АЭС "Бушер" - РИА Новости, 09.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:09 09.03.2026
https://ria.ru/20260309/chast-2079491146.html
Лихачев: часть российского персонала продолжает работу на АЭС "Бушер"
Лихачев: часть российского персонала продолжает работу на АЭС "Бушер" - РИА Новости, 09.03.2026
Лихачев: часть российского персонала продолжает работу на АЭС "Бушер"
Часть российского персонала сейчас задействована в обслуживании оборудования на площадке строительства новых энергоблоков иранской АЭС "Бушер", основные работы... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T11:09:00+03:00
2026-03-09T11:09:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
бушерская аэс
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147406/49/1474064936_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_128d0ef2f8b3d38556dd2c218b40aadb.jpg
https://ria.ru/20260309/aes-2079490815.html
https://ria.ru/20260309/lihachev-2079490956.html
иран
сша
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147406/49/1474064936_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_37beb212a901e2f45e6f273d11e475c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, тегеран (город), алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", бушерская аэс, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Бушерская АЭС, Военная операция США и Израиля против Ирана
Лихачев: часть российского персонала продолжает работу на АЭС "Бушер"

Лихачев: часть персонала из РФ обслуживает оборудование на стройке АЭС "Бушер"

© Fotolia / chalabalaАтомная электростанция
Атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© Fotolia / chalabala
Атомная электростанция. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Часть российского персонала сейчас задействована в обслуживании оборудования на площадке строительства новых энергоблоков иранской АЭС "Бушер", основные работы там временно приостановлены, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Наш приоритет в той ситуации, которая сейчас складывается в Иране – обеспечить безопасность российского персонала, работающего на строительстве блоков №2 и 3 Бушерской АЭС. Это свыше 600 человек", - сказал Лихачев изданию "Страна Росатом".
АЭС Бушер - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Лихачев рассказал об эвакуации семей российских сотрудников с АЭС "Бушер"
Вчера, 11:05
По понятным причинам основные строительные работы на площадке временно приостановлены, отметил глава "Росатома".
"В то же время часть персонала задействована в обслуживании и поддержании в рабочем состоянии оборудования, а также в завершении тех работ, которые не могут быть остановлены в моменте", - добавил Лихачев.
Хотя строительство новых блоков АЭС "Бушер" временно приостановлено, этот проект останется в приоритетах "Росатома", подчеркивал Лихачев ранее.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
АЭС Бушер в Иране - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Лихачев регулярно информирует руководство о ситуации на АЭС "Бушер"
Вчера, 11:06
 
В миреИранСШАТегеран (город)Алексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Бушерская АЭСВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала