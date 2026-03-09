Рейтинг@Mail.ru
Телеканал в США попытался оправдать удар по школе в Иране - РИА Новости, 09.03.2026
10:03 09.03.2026
Телеканал в США попытался оправдать удар по школе в Иране
Телеканал CBS попытался оправдать американские власти и военных за удар по школе в Иране, унесший жизни более 170 школьниц, вбросив версию об устаревших... РИА Новости, 09.03.2026
в мире
иран
сша
вашингтон (штат)
али хаменеи
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, иран, сша, вашингтон (штат), али хаменеи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Вашингтон (штат), Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана
Телеканал в США попытался оправдать удар по школе в Иране

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Телеканал CBS попытался оправдать американские власти и военных за удар по школе в Иране, унесший жизни более 170 школьниц, вбросив версию об устаревших разведданных и не указав точный источник информации.
Ряд экспертов ранее сказали РИА Новости, что Соединенные Штаты не могут не признать факт удара по школе в Иране, поэтому будут пытаться через подконтрольные медиаресурсы смещать фокус внимания, чтобы списать произошедшее на ошибку и никого не наказать.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
В Белом доме открестились от удара по школе для девочек в Иране
4 марта, 22:02
"Согласно предварительной оценке США, ответственность за смертоносный удар (по школе - ред.), "вероятно", лежит на Соединенных Штатах, однако (Вашингтон - ред.) нанес удар по школе непреднамеренно и, возможно, сделал это по ошибке, вероятно, из-за использования устаревших разведданных, в которых этот район был ошибочно по-прежнему обозначен как часть иранского военного объекта", - говорится в материале телеканала.
Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли в комментарии телеканалу подчеркнула, что расследование еще продолжается.
"На данный момент никаких выводов еще нет, и утверждать обратное со стороны кого-либо - безответственно и ошибочно", - заявила Келли.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. В первый же день конфликта под удар попала школа для девочек на юге Ирана, также был убит и верховный лидер аятолла Али Хаменеи.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Глава Пентагона Пит Хегсет во время брифинга в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
В Пентагоне замялись, отвечая на вопрос об ударе по школе в Иране
4 марта, 17:30
 
