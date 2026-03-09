В Киеве мужчины вручную снесли скульптуру Буратино

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Двое мужчин в Киеве вручную снесли скульптуру главному персонажу сказки Алексея Толстого "Буратино", которая была установлена в Академгородке, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на местные сообщества.

На кадрах, которые опубликовало издание, видно, как двое мужчин расшатывают скульптуру с намерением отломать ее от постамента. В социальных сетях предположили, что Буратино снесли в рамках борьбы с "имперским наследием".

Экс-советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович в своем Telegram-канале иронично высказался по поводу демонтажа, отметив, что это был снос "памятника последнему имперцу", и теперь можно дышать "легко и вольно".