Рейтинг@Mail.ru
В Киеве мужчины вручную снесли скульптуру Буратино - РИА Новости, 09.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:05 09.03.2026
https://ria.ru/20260309/buratino-2079543325.html
В Киеве мужчины вручную снесли скульптуру Буратино
В Киеве мужчины вручную снесли скульптуру Буратино - РИА Новости, 09.03.2026
В Киеве мужчины вручную снесли скульптуру Буратино
Двое мужчин в Киеве вручную снесли скульптуру главному персонажу сказки Алексея Толстого "Буратино", которая была установлена в Академгородке, сообщает... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T18:05:00+03:00
2026-03-09T18:05:00+03:00
в мире
украина
россия
киев
алексей толстой (писатель)
сергей лавров
страна.ua
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/09/2079542715_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_be906779519509a78e7d540b010c73b6.jpg
https://ria.ru/20260122/balet-2069544125.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Снос скульптуры Буратино в Киеве
Двое мужчин в Киеве вручную снесли скульптуру главному персонажу сказки Алексея Толстого "Буратино", которая была установлена в Академгородке, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на местные сообщества.
2026-03-09T18:05
true
PT0M20S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/09/2079542715_249:0:1689:1080_1920x0_80_0_0_9b568ac7dcc40a3143dcbf922d2825ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, киев, алексей толстой (писатель), сергей лавров, страна.ua
В мире, Украина, Россия, Киев, Алексей Толстой (писатель), Сергей Лавров, Страна.ua
В Киеве мужчины вручную снесли скульптуру Буратино

В Киеве 2 мужчин вручную снесли скульптуру Буратино

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Двое мужчин в Киеве вручную снесли скульптуру главному персонажу сказки Алексея Толстого "Буратино", которая была установлена в Академгородке, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на местные сообщества.
На кадрах, которые опубликовало издание, видно, как двое мужчин расшатывают скульптуру с намерением отломать ее от постамента. В социальных сетях предположили, что Буратино снесли в рамках борьбы с "имперским наследием".
Экс-советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович в своем Telegram-канале иронично высказался по поводу демонтажа, отметив, что это был снос "памятника последнему имперцу", и теперь можно дышать "легко и вольно".
В последнее время власти Украины ведут борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
Наталья Мацак и Сергей Кривоконь во время выступления в рамках гастролей по странам Европы с балетом русского композитора Петра Чайковского Лебединое озеро - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
На Украине артистам балета грозит увольнение за "Лебединое озеро"
22 января, 12:41
 
В миреУкраинаРоссияКиевАлексей Толстой (писатель)Сергей ЛавровСтрана.ua
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала