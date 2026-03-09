https://ria.ru/20260309/buratino-2079543325.html
В Киеве мужчины вручную снесли скульптуру Буратино
В Киеве мужчины вручную снесли скульптуру Буратино - РИА Новости, 09.03.2026
В Киеве мужчины вручную снесли скульптуру Буратино
Двое мужчин в Киеве вручную снесли скульптуру главному персонажу сказки Алексея Толстого "Буратино", которая была установлена в Академгородке, сообщает... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T18:05:00+03:00
2026-03-09T18:05:00+03:00
2026-03-09T18:05:00+03:00
в мире
украина
россия
киев
алексей толстой (писатель)
сергей лавров
страна.ua
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/09/2079542715_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_be906779519509a78e7d540b010c73b6.jpg
https://ria.ru/20260122/balet-2069544125.html
украина
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/09/2079542715_249:0:1689:1080_1920x0_80_0_0_9b568ac7dcc40a3143dcbf922d2825ce.jpg
Снос скульптуры Буратино в Киеве
Двое мужчин в Киеве вручную снесли скульптуру главному персонажу сказки Алексея Толстого "Буратино", которая была установлена в Академгородке, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на местные сообщества.
2026-03-09T18:05
true
PT0M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, киев, алексей толстой (писатель), сергей лавров, страна.ua
В мире, Украина, Россия, Киев, Алексей Толстой (писатель), Сергей Лавров, Страна.ua
В Киеве мужчины вручную снесли скульптуру Буратино
В Киеве 2 мужчин вручную снесли скульптуру Буратино
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Двое мужчин в Киеве вручную снесли скульптуру главному персонажу сказки Алексея Толстого "Буратино", которая была установлена в Академгородке, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на местные сообщества.
На кадрах, которые опубликовало издание, видно, как двое мужчин расшатывают скульптуру с намерением отломать ее от постамента. В социальных сетях предположили, что Буратино снесли в рамках борьбы с "имперским наследием".
Экс-советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович в своем Telegram-канале иронично высказался по поводу демонтажа, отметив, что это был снос "памятника последнему имперцу", и теперь можно дышать "легко и вольно".
В последнее время власти Украины
ведут борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией
. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.