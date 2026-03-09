Запасов газа в британских хранилищах осталось на два дня

ЛОНДОН, 9 мар - РИА Новости. Текущих запасов газа в Великобритании хватит только на два дня на фоне эскалации вокруг Ирана, следует из данных национального оператора газовой сети National Gas.

Как следует из данных, которые в реальном времени публикуются на сайте оператора, запасы находятся на уровне около 7 000 гигаватт-часов. При этом, по данным энергетического регулятора Ofgem, ежедневно в стране потребляется около 2 700 гигаватт-часов газа, что означает, что текущих запасов хватит только на два дня в случае прекращения поставок.

Уровень запасов находится на данном уровне с начала года. В прошлом году запасы были чуть выше и достигали уровня 9 000 гигаватт-часов.

Сам оператор также заявил, что запасы соответствуют норме для этого времени года.

"Объемы запасов газа в Великобритании в целом соответствуют норме для этого времени года и сопоставимы с показателями прошлого года. Важно помнить, что запасы составляют лишь небольшую часть от общего объема поставок газа в Великобританию. Большая часть нашего газа поступает с континентального шельфа Великобритании и Норвегии , а также из СПГ, соединительных трубопроводов с континентальной Европой и хранилищ", - заявили в пресс-службе National Gas газете Guardian.

Ранее цены на газ в Великобритании подскочили до максимума за три года на фоне эскалации вокруг Ирана . Во вторник цена на газ выросла сразу на 32%, до 151 пенса за тепловую единицу, что стало максимумом с февраля 2023 года.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока

Начало военной операции Вашингтон Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.

В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи . В стране объявлен 40-дневный траур.