Бразилия нарастила закупки нефтепродуктов из России до рекорда

МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Бразилия в феврале увеличила импорт нефтепродуктов из России до исторического максимума для этого месяца, подсчитало РИА Новости по данным бразильской статслужбы.

Так, по итогам февраля бразильские компании ввезли нефтепродуктов на 474,8 миллиона долларов против 314,2 миллиона годом ранее. Таким образом, сумма закупок увеличилась в 1,5 раза в годовом выражении.