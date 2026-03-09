Рейтинг@Mail.ru
Бразилия нарастила закупки нефтепродуктов из России до рекорда - РИА Новости, 09.03.2026
08:12 09.03.2026
Бразилия нарастила закупки нефтепродуктов из России до рекорда
Бразилия в феврале увеличила импорт нефтепродуктов из России до исторического максимума для этого месяца, подсчитало РИА Новости по данным бразильской...
Бразилия нарастила закупки нефтепродуктов из России до рекорда

МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Бразилия в феврале увеличила импорт нефтепродуктов из России до исторического максимума для этого месяца, подсчитало РИА Новости по данным бразильской статслужбы.
Так, по итогам февраля бразильские компании ввезли нефтепродуктов на 474,8 миллиона долларов против 314,2 миллиона годом ранее. Таким образом, сумма закупок увеличилась в 1,5 раза в годовом выражении.
Согласно расчетам, импорт достиг максимальной суммы за всю современную историю. Ведомство предоставляет данные с 1997 года.
По итогам февраля Россия стала крупнейшим поставщиком нефтепродуктов на бразильский рынок с долей в 36,4% от всего импорта. Также в топ-5 вошли США (28,7%), Оман (7,9%), Саудовская Аравия (5,9%) и Нидерланды (5,4%).
Президент Бразилии отменил визит в США из-за ситуации вокруг Ирана
8 марта, 03:11
