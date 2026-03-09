В Турции нашли фрагменты БПЛА неизвестного происхождения

СТАМБУЛ, 9 мар – РИА Новости. Фрагменты БПЛА неизвестного происхождения обнаружены в понедельник на берегу Черного моря в Турции, сообщила газета Sabah.
"Жители деревни в районе Карасу провинции Сакарья обнаружили на берегу моря БПЛА, развалившийся на части, и вызвали жандармерию и саперов. Прибывшие специалисты изучили объект и предположили, что БПЛА мог нести взрывчатку. В целях обеспечения безопасности оцеплена территория на пляже длиной в 400 метров, специалисты продолжают проверку", - говорится в сообщении.
Начато расследование. Происхождение БПЛА не установлено.
В конце декабря 2025 года два БПЛА были обнаружены в турецких провинциях Коджаэли и Балыкесир на западе Турции. Пятнадцатого декабря министерство обороны Турции сообщало, что БПЛА, который, предположительно, вышел из-под контроля, был сбит истребителем F-16 в турецком воздушном пространстве над Черным морем. Ведомство не уточнило принадлежность беспилотника.