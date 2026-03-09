Рейтинг@Mail.ru
В Турции нашли фрагменты БПЛА неизвестного происхождения
17:14 09.03.2026
https://ria.ru/20260309/bpla-2079538573.html
В Турции нашли фрагменты БПЛА неизвестного происхождения
Фрагменты БПЛА неизвестного происхождения обнаружены в понедельник на берегу Черного моря в Турции, сообщила газета Sabah. РИА Новости, 09.03.2026
в мире
турция
черное море
сакарья (провинция)
f-16
в мире, турция, черное море, сакарья (провинция), f-16
В мире, Турция, Черное море, Сакарья (провинция), F-16
СТАМБУЛ, 9 мар – РИА Новости. Фрагменты БПЛА неизвестного происхождения обнаружены в понедельник на берегу Черного моря в Турции, сообщила газета Sabah.
"Жители деревни в районе Карасу провинции Сакарья обнаружили на берегу моря БПЛА, развалившийся на части, и вызвали жандармерию и саперов. Прибывшие специалисты изучили объект и предположили, что БПЛА мог нести взрывчатку. В целях обеспечения безопасности оцеплена территория на пляже длиной в 400 метров, специалисты продолжают проверку", - говорится в сообщении.
Начато расследование. Происхождение БПЛА не установлено.
В конце декабря 2025 года два БПЛА были обнаружены в турецких провинциях Коджаэли и Балыкесир на западе Турции. Пятнадцатого декабря министерство обороны Турции сообщало, что БПЛА, который, предположительно, вышел из-под контроля, был сбит истребителем F-16 в турецком воздушном пространстве над Черным морем. Ведомство не уточнило принадлежность беспилотника.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Турция готова принять все меры против любой угрозы, заявило Минобороны
В миреТурцияЧерное мореСакарья (провинция)F-16
 
 
