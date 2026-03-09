https://ria.ru/20260309/bpl-2079489714.html
Российские БПЛА могут летать в любую погоду, рассказал боец
Российские БПЛА могут летать в любую погоду, рассказал боец
Российские БПЛА могут летать в любую погоду, рассказал боец
ДОНЕЦК, 9 мар - РИА Новости. Развитие отечественных технологий позволяет подразделениям беспилотных систем совершать разведывательные полеты в плохих метеоусловиях, рассказал РИА Новости оператор БПЛА 55-й дивизии морской пехоты, действующей в интересах группировки "Центр", с позывным "Кабина".
Расчеты подразделений беспилотных систем морской пехоты не останавливают разведывательные мероприятия в плохих метеоусловиях.
"На заводе делают разные "примочки" (приспособления - ред.) для работы, чтобы мы могли летать, когда противник думает, что никакая "птица" (беспилотник - ред.) не залетит", - рассказал морпех.
Собеседник агентства высоко оценил уровень развития российских технологий и уточнил, что в плохую погоду противник значительно ослабляет антидроновое противодействие.
"Мы подлетаем и видим спокойное передвижение пехоты врага, как они ходят рядом с домами, как они передвигаются за водой, за провизией. Наблюдаем подвозы боеприпасов. В основном все движение противника идет в плохую погоду", - добавил "Кабина".