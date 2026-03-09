Российские БПЛА могут летать в любую погоду, рассказал боец

"На заводе делают разные "примочки" (приспособления - ред.) для работы, чтобы мы могли летать, когда противник думает, что никакая "птица" (беспилотник - ред.) не залетит", - рассказал морпех.

"Мы подлетаем и видим спокойное передвижение пехоты врага, как они ходят рядом с домами, как они передвигаются за водой, за провизией. Наблюдаем подвозы боеприпасов. В основном все движение противника идет в плохую погоду", - добавил "Кабина".