Безос купил несколько участков в "бункере миллиардеров" - РИА Новости, 09.03.2026
10:32 09.03.2026
Безос купил несколько участков в "бункере миллиардеров"
Основатель компании Amazon Джефф Безос владеет рядом участков общей стоимостью в 339 миллионов долларов на острове, известном как "бункер миллиардеров", в штате РИА Новости, 09.03.2026
флорида, майами-бич, джефф безос, марк цукерберг, amazon, в мире
Флорида, Майами-Бич, Джефф Безос, Марк Цукерберг, Amazon, В мире
Джефф Безос
Джефф Безос
Джефф Безос
Джефф Безос. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Основатель компании Amazon Джефф Безос владеет рядом участков общей стоимостью в 339 миллионов долларов на острове, известном как "бункер миллиардеров", в штате Флорида, и три из них находятся рядом с владением Марка Цукерберга, выяснило РИА Новости, изучив открытые данные.
В марте стало известно, что Цукерберг и его супруга приобрели особняк за 170 миллионов долларов на частном острове Индиан-Крик в заливе Бискейн, который часто называют "бункером миллиардеров" из-за его обособленности и беспрецедентных мер безопасности. Остров расположен к северу от города Майами-Бич.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Маск, Цукерберг и Безос преуспели благодаря отношениям с Трампом, пишет FT
20 января, 17:40
Изучив документы о собственности и другие открытые данные, РИА Новости выяснило, что Безос сейчас владеет четырьмя участками на Индиан-Крик, которые он приобрел с середины 2023 года по июнь 2025 года. Три из них общей площадью около 26 тысяч квадратных метров расположены недалеко от нового участка Цукерберга (лот 7).
Безос владеет лотами 11 и 12, стоимость которых составляет 147 миллионов долларов, через фонды Palm Trust и Cape Trust. Связь Безоса с этими двумя участками была выявлена после жалобы, поданной в суд в 2024 году бывшим владельцем одного из них.
Связь основателя Amazon с лотом 9 стоимостью 105 миллионов долларов удалось установить благодаря сети посредников, которую Безос использовал ранее. В 2024 году СМИ сообщали, что миллиардер приобрел лот 28 на той же улице за 87 миллионов долларов. Согласно юридическим документам, покупателем являлся Джон Самберг из юридической фирмы "Билзин и Самберг". При покупке лота 9 в 2025 году фондом Ocean Trust покупатель был зарегистрирован по тому же адресу, что и Самберг. Им выступил другой партнер в той же юридической фирме - Джозеф М. Эрнандес.
Изученные данные позволяют с высокой долей вероятности предположить, что все четыре участка управляются посредниками Безоса. РИА Новости подсчитало, что стоимость всех четырех владений достигает 339 миллионов долларов.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Маск согласился с Дуровым, что ОАЭ безопаснее Европы
2 марта, 14:24
 
Флорида Майами-Бич Джефф Безос Марк Цукерберг Amazon В мире
 
 
