Безос купил несколько участков в "бункере миллиардеров"

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Основатель компании Amazon Джефф Безос владеет рядом участков общей стоимостью в 339 миллионов долларов на острове, известном как "бункер миллиардеров", в штате Флорида, и три из них находятся рядом с владением Марка Цукерберга, выяснило РИА Новости, изучив открытые данные.

В марте стало известно, что Цукерберг и его супруга приобрели особняк за 170 миллионов долларов на частном острове Индиан-Крик в заливе Бискейн, который часто называют "бункером миллиардеров" из-за его обособленности и беспрецедентных мер безопасности. Остров расположен к северу от города Майами-Бич

Изучив документы о собственности и другие открытые данные, РИА Новости выяснило, что Безос сейчас владеет четырьмя участками на Индиан-Крик, которые он приобрел с середины 2023 года по июнь 2025 года. Три из них общей площадью около 26 тысяч квадратных метров расположены недалеко от нового участка Цукерберга (лот 7).

Безос владеет лотами 11 и 12, стоимость которых составляет 147 миллионов долларов, через фонды Palm Trust и Cape Trust. Связь Безоса с этими двумя участками была выявлена после жалобы, поданной в суд в 2024 году бывшим владельцем одного из них.

Связь основателя Amazon с лотом 9 стоимостью 105 миллионов долларов удалось установить благодаря сети посредников, которую Безос использовал ранее. В 2024 году СМИ сообщали, что миллиардер приобрел лот 28 на той же улице за 87 миллионов долларов. Согласно юридическим документам, покупателем являлся Джон Самберг из юридической фирмы "Билзин и Самберг". При покупке лота 9 в 2025 году фондом Ocean Trust покупатель был зарегистрирован по тому же адресу, что и Самберг. Им выступил другой партнер в той же юридической фирме - Джозеф М. Эрнандес.