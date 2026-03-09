https://ria.ru/20260309/beyrut-2079493124.html
Израиль нанес удары по жилому кварталу пригорода Бейрута
Израиль нанес удары по жилому кварталу пригорода Бейрута - РИА Новости, 09.03.2026
Израиль нанес удары по жилому кварталу пригорода Бейрута
Израильская боевая авиация нанесла удары по району Сфейр в южном пригороде Бейрута, сообщили РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 09.03.2026
бейрут
израиль
Израиль нанес удары по жилому кварталу пригорода Бейрута
