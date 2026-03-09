Рейтинг@Mail.ru
Израиль нанес удары по жилому кварталу пригорода Бейрута
11:28 09.03.2026 (обновлено: 16:00 09.03.2026)
Израиль нанес удары по жилому кварталу пригорода Бейрута
Израиль нанес удары по жилому кварталу пригорода Бейрута - РИА Новости, 09.03.2026
Израиль нанес удары по жилому кварталу пригорода Бейрута
Израильская боевая авиация нанесла удары по району Сфейр в южном пригороде Бейрута, сообщили РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 09.03.2026
в мире, бейрут, военная операция сша и израиля против ирана, израиль
В мире, Бейрут, Военная операция США и Израиля против Ирана, Израиль
Израиль нанес удары по жилому кварталу пригорода Бейрута

РИА Новости: ВВС Израиля нанесли удары по жилому кварталу пригорода Бейрута

Дым на месте взрыва в южном пригороде Бейрута. 9 марта 2026
Дым на месте взрыва в южном пригороде Бейрута. 9 марта 2026 - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© REUTERS / Mohamed Azakir
Дым на месте взрыва в южном пригороде Бейрута. 9 марта 2026
БЕЙРУТ, 9 мар - РИА Новости. Израильская боевая авиация нанесла удары по району Сфейр в южном пригороде Бейрута, сообщили РИА Новости очевидцы.
"Израильские самолеты атаковали жилые многоэтажные дома в районе Сфейр в южном пригороде", - рассказал один из собеседников агентства.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
"Ужасающие потери". СМИ раскрыли, чем Иран поразил Трампа
