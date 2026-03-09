Рейтинг@Mail.ru
В России разрешили использовать беспилотные грузовики без человека в салоне
17:41 09.03.2026 (обновлено: 17:45 09.03.2026)
В России разрешили использовать беспилотные грузовики без человека в салоне
В России разрешили использовать беспилотные грузовики без человека в салоне
россия
В России разрешили использовать беспилотные грузовики без человека в салоне

Правительство изменило концепцию безопасности при использовании беспилотных авто

Беспилотный грузовик
Беспилотный грузовик. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Правительство России внесло изменения в концепцию безопасности при использовании беспилотных автомобилей, в том числе грузовиков - теперь в машинах четвертого уровня автоматизации присутствие водителя в салоне необязательно, соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов.
Классификация высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) по степени участия водителя в управлении транспортным средством предусматривает пять уровней. Например, на третьем уровне система сама реагирует на ситуации, требующие немедленных действий, таких как экстренное торможение, а на пятом водитель абсолютно не вмешивается в управление. Сегодня на ЦКАД и М-11 "Нева" ездят грузовики как третьего, так и четвертого уровня автоматизации.
Распоряжение кабмина сохраняет градацию степеней автоматизации беспилотных авто по уровням с первого по пятый, но вносит изменения в спектр возможностей автоматизированного транспортного средства четвертого уровня.
«

"В пределах среды штатной эксплуатации водитель может не находиться в транспортном средстве (отсутствует необходимость участия водителя или оператора (диспетчера) в управлении транспортным средством, за исключением случая, если достигнуты границы среды штатной эксплуатации)", - говорится в документе в описании степени автоматизации движения беспилотного авто четвертого уровня.

Кроме того, из определения высокоавтоматизированного транспортного средства исключено требование о "необходимости вмешательства человека в качестве запасного варианта обеспечения безопасности дорожного движения".
По М-11 "Нева" и ЦКАД запустят движение грузовиков без водителей
14 ноября 2025, 16:09
14 ноября 2025, 16:09
 
Авто Россия Правительство РФ Беспилотники
 
 
