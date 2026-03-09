https://ria.ru/20260309/bespilotniki-2079541488.html
В России разрешили использовать беспилотные грузовики без человека в салоне
В России разрешили использовать беспилотные грузовики без человека в салоне
В России разрешили использовать беспилотные грузовики без человека в салоне
Правительство России внесло изменения в концепцию безопасности при использовании беспилотных автомобилей, в том числе грузовиков - теперь в машинах четвертого...
2026-03-09T17:41:00+03:00
2026-03-09T17:41:00+03:00
2026-03-09T17:45:00+03:00
россия
В России разрешили использовать беспилотные грузовики без человека в салоне
Правительство изменило концепцию безопасности при использовании беспилотных авто
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Правительство России внесло изменения в концепцию безопасности при использовании беспилотных автомобилей, в том числе грузовиков - теперь в машинах четвертого уровня автоматизации присутствие водителя в салоне необязательно, соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов.
Классификация высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) по степени участия водителя в управлении транспортным средством предусматривает пять уровней. Например, на третьем уровне система сама реагирует на ситуации, требующие немедленных действий, таких как экстренное торможение, а на пятом водитель абсолютно не вмешивается в управление. Сегодня на ЦКАД и М-11 "Нева"
ездят грузовики как третьего, так и четвертого уровня автоматизации.
Распоряжение кабмина сохраняет градацию степеней автоматизации беспилотных авто по уровням с первого по пятый, но вносит изменения в спектр возможностей автоматизированного транспортного средства четвертого уровня.
«
"В пределах среды штатной эксплуатации водитель может не находиться в транспортном средстве (отсутствует необходимость участия водителя или оператора (диспетчера) в управлении транспортным средством, за исключением случая, если достигнуты границы среды штатной эксплуатации)", - говорится в документе в описании степени автоматизации движения беспилотного авто четвертого уровня.
Кроме того, из определения высокоавтоматизированного транспортного средства исключено требование о "необходимости вмешательства человека в качестве запасного варианта обеспечения безопасности дорожного движения".