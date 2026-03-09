Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
07:37 09.03.2026 (обновлено: 10:21 09.03.2026)
ПВО за ночь уничтожила 163 украинских беспилотника
ПВО за ночь уничтожила 163 украинских беспилотника
Силы противовоздушной обороны за ночь поразили 163 дрона ВСУ над российской территорией, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 09.03.2026
брянская область
республика крым
краснодарский край
астраханская область
волгоградская область
орловская область
тверская область
ростовская область
смоленская область
республика адыгея
воронежская область
калужская область
новгородская область
белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Брянская область, Республика Крым, Краснодарский край, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Астраханская область, Волгоградская область, Орловская область, Тверская область, Ростовская область, Смоленская область, Республика Адыгея, Воронежская область, Калужская область, Новгородская область, Белгородская область
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевое дежурство расчета ЗРК "Тор"
Боевое дежурство расчета ЗРК "Тор". Архивное фото
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны за ночь поразили 163 дрона ВСУ над российской территорией, сообщили в Минобороны.
"С 23:00 8 марта до 7:00 9 марта средствами ПВО уничтожены 163 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сводке.
Российские военные сбили 54 БПЛА в Брянской области, 47 — в Крыму, 16 — в Краснодарском крае, 11 — в Калужской области, восемь — в Новгородской, пять — в Белгородской.
Еще по четыре дрона перехватили над акваторией Черного моря и в Смоленской области, по три — в Воронежской и Адыгее, по два — в Ростовской и над акваторией Азовского моря, по одному — в Астраханской, Волгоградской, Орловской и Тверской областях.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБрянская областьРеспублика КрымКраснодарский крайМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныАстраханская областьВолгоградская областьОрловская областьТверская областьРостовская областьСмоленская областьРеспублика АдыгеяВоронежская областьКалужская областьНовгородская областьБелгородская область
 
 
