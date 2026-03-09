https://ria.ru/20260309/bespilotniki-2079466940.html
ПВО за ночь уничтожила 163 украинских беспилотника
ПВО за ночь уничтожила 163 украинских беспилотника - РИА Новости, 09.03.2026
ПВО за ночь уничтожила 163 украинских беспилотника
Силы противовоздушной обороны за ночь поразили 163 дрона ВСУ над российской территорией, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T07:37:00+03:00
2026-03-09T07:37:00+03:00
2026-03-09T10:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
республика крым
краснодарский край
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
астраханская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074625642_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f1f311e8d2cc89c739b6249fa51830f7.jpg
https://ria.ru/20260307/svo-2078731618.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
республика крым
краснодарский край
астраханская область
волгоградская область
орловская область
тверская область
ростовская область
смоленская область
республика адыгея
воронежская область
калужская область
новгородская область
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074625642_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cacdbf85d0ded8758381e7af0af73ab4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, брянская область, республика крым, краснодарский край, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, астраханская область, волгоградская область, орловская область, тверская область, ростовская область, смоленская область, республика адыгея, воронежская область, калужская область, новгородская область, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Брянская область, Республика Крым, Краснодарский край, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Астраханская область, Волгоградская область, Орловская область, Тверская область, Ростовская область, Смоленская область, Республика Адыгея, Воронежская область, Калужская область, Новгородская область, Белгородская область
ПВО за ночь уничтожила 163 украинских беспилотника
Силы ПВО ночью уничтожили 163 дрона ВСУ над регионами РФ