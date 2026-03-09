Рейтинг@Mail.ru
ПВО вечером и ночью уничтожила БПЛА в Ростовской области
Специальная военная операция на Украине
 
05:57 09.03.2026
ПВО вечером и ночью уничтожила БПЛА в Ростовской области
ПВО вечером и ночью уничтожила БПЛА в Ростовской области
Беспилотники были уничтожены вечером и ночью в четырех районах Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
безопасность, ростовская область, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Ростовская область, Юрий Слюсарь
ПВО вечером и ночью уничтожила БПЛА в Ростовской области

Силы ПВО вечером и ночью уничтожили БПЛА в четырех районах Ростовской области

ЗРК "Панцирь". Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Беспилотники были уничтожены вечером и ночью в четырех районах Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"Минувшим вечером и ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в четырех районах - Матвеево-Курганском, Неклиновском, Миллеровском, Мясниковском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться. Беспилотная опасность сохраняется", - написал глава региона в Telegram-канале.
ЗРК Тор - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
В Пензенской области отменили беспилотную опасность
Вчера, 05:14
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРостовская областьЮрий Слюсарь
 
 
