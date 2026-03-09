В Белоруссии проверят боеготовность ВВС

"Будет оценена способность и готовность этого вида войск нарастить состав дежурных сил и средств по противовоздушной обороне, способность в учебных условиях противодействовать возможным средствам воздушного нападения противника, а также отработать ряд задач по авиационной поддержке войск. В ближайшее время командующий отдаст первоочередные задачи, определит время доклада решения. Большинство воинских частей, входящих прежде всего в комплект сил немедленного реагирования, выдвинутся в определенные районы, где приступят к условному несению боевого дежурства. Также будут отработаны вопросы перебазирования авиации на различные оперативные, запасные аэродромы и другие специфические вопросы", - отметил государственный секретарь Совета безопасности.