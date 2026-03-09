Рейтинг@Mail.ru
В Белоруссии проверят боеготовность ВВС - РИА Новости, 09.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:45 09.03.2026 (обновлено: 17:17 09.03.2026)
https://ria.ru/20260309/belorussija-2079534865.html
В Белоруссии проверят боеготовность ВВС
В Белоруссии проверят боеготовность ВВС - РИА Новости, 09.03.2026
В Белоруссии проверят боеготовность ВВС
Проверка вооруженных сил Белоруссии, проводимая по поручению президента страны, продолжена в военно-воздушных силах и войсках противовоздушной обороны, сообщил... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T16:45:00+03:00
2026-03-09T17:17:00+03:00
безопасность
белоруссия
александр вольфович
александр лукашенко
одкб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846777258_0:28:1280:748_1920x0_80_0_0_2379c7ecb46ad050a985e3c536f0369b.jpg
https://ria.ru/20250913/ucheniya-2041627550.html
https://ria.ru/20251123/voennye-2056901923.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846777258_19:0:1157:853_1920x0_80_0_0_08313003af2aa6726f31fc3bbc88ae35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, белоруссия, александр вольфович, александр лукашенко, одкб
Безопасность, Белоруссия, Александр Вольфович, Александр Лукашенко, ОДКБ
В Белоруссии проверят боеготовность ВВС

В Белоруссии проверят боеготовность ВВС и войск ПВО

© Фото : Министерство обороны Республики Беларусь/Павел МатусевичЗенитный ракетный комплекс "Тор-М2К" ВС Белоруссии
Зенитный ракетный комплекс Тор-М2К ВС Белоруссии - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© Фото : Министерство обороны Республики Беларусь/Павел Матусевич
Зенитный ракетный комплекс "Тор-М2К" ВС Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 9 мар – РИА Новости. Проверка вооруженных сил Белоруссии, проводимая по поручению президента страны, продолжена в военно-воздушных силах и войсках противовоздушной обороны, сообщил государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович.
"Продолжается проверка боевой готовности вооруженных сил по распоряжению президента Республики Беларусь. Основной задачей на этот год для вооруженных сил главнокомандующий нашей страны определил поддержание установленного уровня боевой готовности войск, высокой выучки, слаженности органов управления войск при выполнении поставленных задач. Это очень актуально для вида вооруженных сил, который мы будем проверять, - военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны", - приводит слова Вольфовича агентство Белта.
Военнослужащие во время совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Штабы ВС России и Белоруссии отработали планирование уничтожения ДРГ
13 сентября 2025, 11:04
Он пояснил, что эти войска уже в мирное время выполняют боевую задачу по охране воздушных пространства и границ страны. "А если брать шире, то и Союзного государства, и западного стратегического направления в рамках ОДКБ. Поэтому ответственность перед этим видом вооруженных сил действительно очень высока. Мы должны быть уверены, что ВВС и войска ПВО способны противодействовать современным вызовам и угрозам", - сказал Вольфович.
"Будет оценена способность и готовность этого вида войск нарастить состав дежурных сил и средств по противовоздушной обороне, способность в учебных условиях противодействовать возможным средствам воздушного нападения противника, а также отработать ряд задач по авиационной поддержке войск. В ближайшее время командующий отдаст первоочередные задачи, определит время доклада решения. Большинство воинских частей, входящих прежде всего в комплект сил немедленного реагирования, выдвинутся в определенные районы, где приступят к условному несению боевого дежурства. Также будут отработаны вопросы перебазирования авиации на различные оперативные, запасные аэродромы и другие специфические вопросы", - отметил государственный секретарь Совета безопасности.
Госсекретарь отметил, что данный вид вооруженных сил будет отрабатывать задачи проверки в условиях воздействия диверсионно-разведывательных групп условного противника, потому что "эти объекты и воинские части стали бы первостепенными целями для противника". Вольфович подчеркнул, что, как показывают события на Ближнем Востоке, без обеспечения безопасности в воздухе, без защиты страны от средств воздушного нападения противника ни о каких безопасности и устойчивом развитии экономики говорить нельзя.
В свою очередь командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Андрей Лукьянович рассказал, что к данной проверке будут привлекаться авиация, зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. "Наш вид вооруженных сил ежедневно несет боевое дежурство по противовоздушной обороне. Поэтому никаких проблемных вопросов в ходе данной проверки, я думаю, не возникнет", - отметил он.
В Белоруссии проходят параллельно две проверки вооруженных сил. Внезапная проверка армии была начата в Белоруссии 16 января по поручению президента страны. Кроме того, Минобороны Белоруссии 26 января объявило о проведении проверки боеготовности воинских частей и подразделений вооруженных сил.
Госсекретарь совбеза Белоруссии Александр Вольфович 18 февраля доложил белорусскому президенту Александру Лукашенко о ходе проверки вооруженных сил в стране главе, в рамках которой проверялась боеготовность большинства воинских частей практически во всех объединениях вооруженных сил, и о планах проверить еще ряд воинских частей. Первой проверялась воинская часть технического обеспечения, также проверке подверглись механизированные, танковые подразделений, силы специальных операций, инженерная бригада, дислоцированная под Минском, бригада радиационной, химической и биологической защиты.
Военнослужащий расчета БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Генерал-майор рассказал об использовании российских дронов ВС Белоруссии
23 ноября 2025, 11:20
 
БезопасностьБелоруссияАлександр ВольфовичАлександр ЛукашенкоОДКБ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала