https://ria.ru/20260309/belgija-2079507764.html
Глава МВД Бельгии назвал взрыв перед синагогой антисемитским актом
Глава МВД Бельгии назвал взрыв перед синагогой антисемитским актом - РИА Новости, 09.03.2026
Глава МВД Бельгии назвал взрыв перед синагогой антисемитским актом
Глава МВД Бельгии Бернар Кинтин назвал взрыв перед синагогой в Льеже антисемитским актом и объявил об усилении безопасности у синагог страны. РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T13:18:00+03:00
2026-03-09T13:18:00+03:00
2026-03-09T13:18:00+03:00
в мире
льеж
бельгия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152159/10/1521591014_0:63:2501:1469_1920x0_80_0_0_08d3ca1878c672186c52ed8a67899e2c.jpg
https://ria.ru/20260308/politsija-2079410867.html
льеж
бельгия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152159/10/1521591014_229:0:2270:1531_1920x0_80_0_0_2876f3ca9a60afc014d0805134d9294d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, льеж, бельгия
Глава МВД Бельгии назвал взрыв перед синагогой антисемитским актом
Глава МВД Бельгии назвал взрыв перед синагогой в Льеже антисемитским актом