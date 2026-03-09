Рейтинг@Mail.ru
Военная база США в Эрбиле подверглась атаке БПЛА, сообщает Рейтер - РИА Новости, 09.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:54 09.03.2026 (обновлено: 06:02 09.03.2026)
https://ria.ru/20260309/baza-2079462895.html
Военная база США в Эрбиле подверглась атаке БПЛА, сообщает Рейтер
Военная база США в Эрбиле подверглась атаке БПЛА, сообщает Рейтер - РИА Новости, 09.03.2026
Военная база США в Эрбиле подверглась атаке БПЛА, сообщает Рейтер
Военная база США рядом с аэропортом города Эрбиль в Ираке подверглась атаке беспилотника, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники из неназванной... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T05:54:00+03:00
2026-03-09T06:02:00+03:00
в мире
сша
эрбиль
ирак
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078391439_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_61629c60177f5bb34106906c2f91f109.jpg
https://ria.ru/20260309/udar-2079462045.html
сша
эрбиль
ирак
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078391439_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_7c5d4d95c96344368cc4f23232664380.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, эрбиль, ирак, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Эрбиль, Ирак, Военная операция США и Израиля против Ирана
Военная база США в Эрбиле подверглась атаке БПЛА, сообщает Рейтер

Reuters: военная база США в Эрбиле подверглась атаке БПЛА

© REUTERS / Anadolu/Ahsan Mohammed Ahmed AhmedАтака беспилотников в иракском Эрбиле
Атака беспилотников в иракском Эрбиле - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© REUTERS / Anadolu/Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed
Атака беспилотников в иракском Эрбиле. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Военная база США рядом с аэропортом города Эрбиль в Ираке подверглась атаке беспилотника, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники из неназванной службы безопасности.
"Дрон атаковал военную базу США рядом с аэропортом Эрбиля в Иракском Курдистане", - сообщает агентство.
Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Израиль начал новую волну ударов по центральной части Ирана
Вчера, 05:15
 
В миреСШАЭрбильИракВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала