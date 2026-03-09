https://ria.ru/20260309/bahrejn-2079469302.html
Со стороны НПЗ в Бахрейне поднимается густой дым
Со стороны НПЗ в Бахрейне поднимается густой дым - РИА Новости, 09.03.2026
Со стороны НПЗ в Бахрейне поднимается густой дым
Густой дым поднимается со стороны НПЗ компании Bapco в Бахрейне, передает агентство Рейтер со ссылкой на очевидца. РИА Новости, 09.03.2026
в мире
бахрейн
манама
военная операция сша и израиля против ирана
бахрейн
манама
В мире, Бахрейн, Манама, Военная операция США и Израиля против Ирана
