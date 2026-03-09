Три американских бомбардировщика B-52 прибыли на базу британских ВВС

ЛОНДОН, 9 мар - РИА Новости. Три американских бомбардировщика B-52 в понедельник прибыли на базу британских ВВС в Фэрфорде, графство Глостершир, сообщает газета Express.
Ранее британские СМИ сообщили, что США перебросили четыре бомбардировщика B-1 и два транспортных самолета Boeing C-17 Globemaster на базу ВВС в Фэрфорде.
"Три американских бомбардировщика B-52 приземлились сегодня на авиабазе ВВС в Фэрфорде", - пишет издание, иллюстрируя материал фотографиями прибывших самолетов.
На фотографиях члены экипажа одного из бомбардировщиков улыбаются и позируют с флагом США и флагом с девизом "In Hoc Signo Vinces", что в переводе с латыни означает "Под этим знаком мы побеждаем".
Британский премьер-министр Кир Стармер ранее сообщил, что Великобритания приняла просьбу США использовать ее военные базы для нанесения ударов по складам ракет в Иране. После этого он заявил, что США не запрашивали доступ к британским базам до начала своей операции, впервые сделали такой запрос в субботу, 28 февраля.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
