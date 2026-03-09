Рейтинг@Mail.ru
09.03.2026

Три американских бомбардировщика B-52 прибыли на базу британских ВВС
23:40 09.03.2026
Три американских бомбардировщика B-52 прибыли на базу британских ВВС
Три американских бомбардировщика B-52 в понедельник прибыли на базу британских ВВС в Фэрфорде, графство Глостершир, сообщает газета Express. РИА Новости, 09.03.2026
в мире
сша
иран
израиль
кир стармер
али хаменеи
владимир путин
b-52
в мире, сша, иран, израиль, кир стармер, али хаменеи, владимир путин, b-52, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Израиль, Кир Стармер, Али Хаменеи, Владимир Путин, B-52, Военная операция США и Израиля против Ирана
CC BY 2.0 / Wilson Hui / Бомбардировщик Stratofortress B-52Бомбардировщик Stratofortress B-52
Бомбардировщик Stratofortress B-52. Архивное фото
ЛОНДОН, 9 мар - РИА Новости. Три американских бомбардировщика B-52 в понедельник прибыли на базу британских ВВС в Фэрфорде, графство Глостершир, сообщает газета Express.
Ранее британские СМИ сообщили, что США перебросили четыре бомбардировщика B-1 и два транспортных самолета Boeing C-17 Globemaster на базу ВВС в Фэрфорде.
"Три американских бомбардировщика B-52 приземлились сегодня на авиабазе ВВС в Фэрфорде", - пишет издание, иллюстрируя материал фотографиями прибывших самолетов.
На фотографиях члены экипажа одного из бомбардировщиков улыбаются и позируют с флагом США и флагом с девизом "In Hoc Signo Vinces", что в переводе с латыни означает "Под этим знаком мы побеждаем".
Британский премьер-министр Кир Стармер ранее сообщил, что Великобритания приняла просьбу США использовать ее военные базы для нанесения ударов по складам ракет в Иране. После этого он заявил, что США не запрашивали доступ к британским базам до начала своей операции, впервые сделали такой запрос в субботу, 28 февраля.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
В миреСШАИранИзраильКир СтармерАли ХаменеиВладимир ПутинB-52Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
