Азербайджан возобновил грузовое сообщение с Ираном
09:43 09.03.2026 (обновлено: 09:49 09.03.2026)
Азербайджан возобновил грузовое сообщение с Ираном
Азербайджан возобновил грузовое сообщение с Ираном - РИА Новости, 09.03.2026
Азербайджан возобновил грузовое сообщение с Ираном
Азербайджан и Иран возобновили грузовые перевозки через государственную границу, сообщает пресс-служба азербайджанского кабмина. РИА Новости, 09.03.2026
азербайджан, иран, в мире
Азербайджан, Иран, В мире
Азербайджан возобновил грузовое сообщение с Ираном

Азербайджан возобновил грузовое сообщение на границе с Ираном

Баку. Архивное фото
БАКУ, 9 мар - РИА Новости. Азербайджан и Иран возобновили грузовые перевозки через государственную границу, сообщает пресс-служба азербайджанского кабмина.
"Согласно информации, с 10.00 (09.00 мск - ред.) сегодняшнего дня восстановлен въезд и выезд всех видов транспортных средств для грузоперевозок через госграницу, включая транзитные перевозки", - говорится в сообщении.
Кабинет министров Азербайджана 5 марта временно приостановил движение грузовых транспортных средств через госграницу с Ираном. Решение было принято с учетом ситуации, возникшей вследствие инцидента БПЛА Ирана в Нахичевани.
Тегеран заявил, что примет меры, если "что-то прилетит" из Азербайджана
АзербайджанИранВ мире
 
 
