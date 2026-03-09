https://ria.ru/20260309/azerbaydzhan-2079479663.html
Азербайджан возобновил грузовое сообщение с Ираном
Азербайджан и Иран возобновили грузовые перевозки через государственную границу, сообщает пресс-служба азербайджанского кабмина. РИА Новости, 09.03.2026
азербайджан, иран, в мире
